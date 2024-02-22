Saygı Öztürk: Şevki Yılmaz, Atatürk anıtına gitmemek için 26 sahte rapor almış

Osmanlı torunlarının düğününde Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz hakkında hazırlanan Rize'de belediye başkanlığı dönemine ait müfettiş raporları ortaya çıktı. Buna göre, Yılmaz'ın hasta olmadığı halde doktor raporu alarak il dışına gittiği bilgisine yer verildi. Şevki Yılmaz’ın başkanlığı döneminde 26 kez Atatürk’e hakaret ettiği belirtilen raporda, ayrıca, müfettiş "İşi gücü Atatürk'e hakaret etmek" ifadelerini kullandı.

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'ın belediye başkanlığı döneminde hazırlanan müfettiş raporları ortaya çıktı.

Sözcü'den Saygı Öztürk, "Atatürk anıtına gitmemek için 26 sahte rapor almış" başlığıyla yayımlanan yazısında Yılmaz hakkında hazırlanan raporlara yer verdi.

Öztürk'ün rapordan aktardığına göre, Şevki Yılmaz’ın Rize Belediye Başkanlığı döneminde 26 kez Atatürk’e hakaret ettiği tespit edildi. Aynı süreçte başka il ve ilçelerde yaptığı konuşmalarda da hakaretlerini sürdürdüğü ifade edildi.

Raporda, ayrıca, Şevki Yılmaz'ın hasta olmadığı halde rapor alarak il dışına gittiği bilgisine yer verildi.

Öztürk'ün yazısında ilgili kısım şöyle:

"Şevki Yılmaz’ın ulusal bayramlarda Atatürk büstüne çelenk konulma törenine gitmemek için, Rize’nin bir kasabasındaki doktordan rahatsız olduğuna ilişkin rapor aldığını belirten soruşturma raporunda şöyle denildi:

“Şevki Yılmaz, sağlıklı olduğu halde doktora gitmeden gitmiş gibi rapor aldırıyor. Amaç, Atatürk anıtına çelenk koymaya gitmemek. Doktorun raporları tek tek incelendi. Şevki Yılmaz’ın rapor aldığı günlerde kendisinin İstanbul’da, Ankara’da olduğu belirlenmiştir. Uçak biletleri de raporumuz ekinde yer almıştır.”

Müfettişler, Yılmaz’ın bu tutumu hakkında şu yorumu yapmış:

“Hemen her ulusal bayram öncesi Şevki Yılmaz’ın törene gitmemek için rapor aldığını belirledik. Sağlık Bakanlığı’na da, doktor hakkında işlem yapılması için suç duyurusunda bulunduk. Bu doktor cezalandırıldı. Şevki Yılmaz’ın, işi gücü Atatürk’e hakaret etmek olduğu soruşturma sırasında çok belirgin ve belgelerle ortaya koyduk.”

Şevki Yılmaz’ın başkanlığı döneminde son derece şımartıldığına dikkat çeken müfettişler, raporlarına şu ilginç bölümü de eklemişler: “Şevki Yılmaz, verdiği emre uymayan vatandaşlara hukuksuz bir biçimde para cezaları yazdırıyor. Atatürk’e hakaret etmekle kalmayıp, kanunlara da uymuyor. Şevki Yılmaz, kendisinin tahsilinin ‘İlahiyat Mühendisi’ olduğunu söylemesine rağmen bu da yalan. Tahsili imam hatip ortaokulu mezunu olduğudur."