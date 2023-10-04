Schengen Anlaşması tartışılmaya başladı

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Almanya’nın Polonya ve Çekya sınırlarında mobil kontrollere başlaması Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında iç sınırları kaldıran Schengen Anlaşması’nı tekrar tartışmaya açtı. Sputnik’in haberine göre Messina Üniversitesi Siyaset Bilimi Doçenti Eugenio Cusumano "Schengen Sınırlar Kanunu, üye devletlerin ulusal güvenliklerine yönelik ciddi bir tehdit durumunda, tedbirin son çare olarak gerekli olması ve geçici olması koşuluyla, sınır kontrollerini yeniden başlatmalarına izin vermektedir. Şu anda Schengen ülkeleri bu koşulları çok geniş yorumluyor" ifadelerini kullandı.

Cusumano bunun bir “domino etkisi” yarattığını ve sınır kontrollerine başlayan devlete komşu ülkelerin onu örnek aldığını söyledi. “Sınır kontrollerinin geri getirilmesi, halka hükümetin göç konusunda sert olduğu yönünde bir sinyal olarak kullanılıyor” diyen Cusumano, bunun popülist duyguların yükseldiği bir dönemde çok çekici bir strateji olduğunu belirtti.

SİYASİ NEDENLER

Avrupa Politikaları Merkezi Göç Programı Başkanı Alberto-Horst Neidhardt ise mevcut gelişmeleri “Schengen bölgesinin kırılganlığının bir başka örneği” olarak yorumladı. Almanya ve Polonya gibi AB ülkelerinin sınır kontrollerini tekrar başlatmasının başta siyasi olmak üzere farklı nedenleri olduğunu belirten Neidhardt, “Özellikle de yerel ve ulusal düzeyde yaklaşan seçimler, merkezi hükümetler üzerinde baskı yaratıyor” dedi. Neidhardt, bunun Avrupa ülkelerine çok sayıda göçmen gelmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Sınırların olmaması sayesinde göçmenler kıta genelinde serbestçe hareket edebiliyor ve Almanya başta olmak üzere bazı AB ülkelerinde son aylarda iltica başvurularında büyük bir artış yaşanıyor.

SCHENGEN ANLAŞMASI NEDİR?

Schengen Anlaşması Haziran 1985’te beş ülke- Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından Lüksemburg, Fransa ve Almanya sınırlarının birleştiği Moselle Nehri üzerinde Prenses Marie-Astrid gemisinde imzalandı. Antlaşmaya en yakın yerleşim yeri olan Schengen’in adı verildi. Daha sonra genişleyen Avrupa Birliği’nin neredeyse tüm ülkelerinin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn da katıldı.