Türkiye'ye üst düzey ziyaret: Ankara 'vize' mesajı verdi, AB'den 'göçmen' yanıtı geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada vize krizine vurgu yaptı, çözüm istedi. Fidan'ın ardından söz alan Varhelyi ise ilişkilerde nasıl ilerleme kaydedeceklerini görüştüklerini kaydederek Türkiye'ye sığınmacılar için yapılan ödemelere vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyen iki isim "iş birliği" mesajı verdi.

Sözü ilk alan Dışişleri Bakanı Fidan, AB'ye üyelik sürevi ve vize krizine dikkat çekti.

"İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullanan Fidan, Schengen krizi konusunda da Türk vatandaşlarının mağduriyetlerine son verilmesi çağrısı yaptı.

Fidan, "Avrupa Birliği'nden siyasi engellemelere müsamaha göstermemesini bekliyoruz. İlişkilerimizin ilerlemesi için gerekli iradeyi sergilemelerini ve daha cesur davranabilmelerini istiyoruz" diye konuştu.

GÖÇMENLER İÇİN YENİ SÖZLEŞME

Fidan'ın ardından sözü alan Varhelyi ise bugün Türkiye ile mülteciler konusunda yeni bir sözleşme imzalayacaklarını anımsatarak AB'nin göçmenler için yaptığı maddi yardımlara dikkat çekti.

Ankara’da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla birlikte AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceklerini düşündüğünü ifade eden Varhelyi, ilişkilerin kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Varhelyi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye bizim için dost bir ülke. AB-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir ilerleme sağlayabiliriz bunu görüşmemiz istendi. Halihazırda gerçekleştirdiğimiz bazı başarılar da var. Yeni Ortaklık Anlaşması bizim için ve insanlar için önemli bir gelişme, bu yatırımları kolaylaştıracak.

Türkiye Yatırım Platformu şu anda tamamen operasyonel hale geldi. Bütün bunlar Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacaktır. Bu ayrıca Türkiye ve Avrupa'da istihdamı da artıracaktır.

Türkiye'deki tahrip edici depremin ardından 150 milyon Euro'luk insani yardımda bulunduk, ayrıca 470 milyon Euro'luk bir paket hazırlandı.

Türkiye'deki mülteciler için sosyal güvenlik ağına ilişkin bir sözleşmeye imza atacağız. Türkiye'ye bu konuda müteşekkiriz. Bu, 780 milyon Euro'luk bir sözleşme, imzalanan en büyük sözleşme olacak. Doğrudan mülteciler için kullanılacak."