Sebahat Tuncel: 'Hak verilmez alınır' sözü, slogan değil tarihsel gerçekliliktir

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Alevilerin hak ve özgürlükleri için örgütlenip mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır Sincan Cezaevi’nde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Can TV ve PİRHA’nın sorularını yanıtladı. Alevilerin eşit ve özgür yurttaşlık taleplerinin görmezden gelindiğini savunan Tuncel, devlet organlarına bağlı olarak kurulan daire başkanlıkları aracılığıyla Alevilerin denetim altında tutulmaya çalışıldıklarını ifade etti.

Tarih boyunca Alevilere yapılan katliamları hatırlatan Tuncel, şunları söyledi:

"Aleviler günümüzde Alevilere dayatılan inkâr, asimilasyona Alevi birliği ve dayanışmasını ortadan kaldırmak isteyen işbirlikçi Aleviler aracılığıyla Alevileri denetim altına almaya çalışan AKP iktidarına karşı yapacakları tek şey; kendi inanç kimliklerini, kültürlerini koruması ve Aleviler arası birlik dayanışmayı güçlendirerek Alevi kimliğinin özgürleşmesi için mücadele etmektir."

"HAK VERİLMEZ, ALINIR"

Alevilerin taleplerine de değinen Sebahat Tuncel, şöyle konuştu:

"Zorunlu din derslerinin kaldırılması, cemevlerinin ibadethane sayılması, Alevi dergâh ve tekkelerinin açılarak Alevi inancının gelecek kuşaklara aktarılması eşit, özgür yurttaş olarak Alevi inanç kimliğinin Anayasal güvenceye kavuşması, talepler etrafında örgütlenmek ve talepleri toplumsallaştırarak örgütlü güç haline getirmekle mümkündür. 'Hak verilmez alınır' sözü bir slogan olmaktan ziyade tarihsel bir gerçekliliktir."