Ipsos araştırması: Velilerin yüzde 92'si, eğitim masraflarının bütçelerini zorladığını söylüyor

Ipsos Araştırma, eğitim masraflarının velilerin bütçesini nasıl etkilediği ve eğitim kalitesini nasıl gördüklerine dair araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre velilerin yüzde 92'si eğitim masraflarının bütçelerini zorladığını ifade ederken masrafların en çok kısıldığı alanlar kırtasiye ve kıyafet oldu.

Ipsos Araştırma, eğitim masraflarının artmasının velilerin bütçesini nasıl etkilediğine ve eğitim kalitesini nasıl değerlendirdiklerine ilişkin yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

23 Haziran– 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında ülke genelinde 482 veli ile görüşülerek yapılan araştırmaya göre Türkiye’de sadece yüzde 18’lik kesim eğitim kalitesini ‘iyi’ olarak nitelendirirken halkın yalnızca yüzde 30’u eğitimin, kendi dönemindeki eğitimden daha iyi olduğu görüşünde.

YÜZDE 69, BÜTÇELERİNİN ÇOK ZORLANDIĞINI BELİRTTİ

Hız kesmeyen enflasyon ve alım gücünün sürekli düşmesi gibi nedenlerle eğitim masrafları da halkın bütçesini sarsıyor. Araştırma sonuçlarına göre yurttaşların yüzde 69,’u geçen sene ile kıyaslandığında okul masraflarının bütçelerini ‘çok zorlayacak şekilde’ arttığını belirtirken yüzde 23’ü ise ‘zorlayacak şekilde arttığı’ görüşünde. Yalnızca yüzde 8, masrafların bütçelerini zorlamadığını belirtti.

HER 10 VELİNİN 6'SI MASRAFLARDA KISINTIYA GİTTİ

Bunun yanı sıra her 10 veliden 6’sı, okul masraflarının bazılarını kıstığını belirtti. Velilerin kısıtlamaya gittiği alanların başında ise kıyafet ve kırtasiye giderleri geliyor.