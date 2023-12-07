Seçil Erzan'a bankada iki gün sorgu: Fenalaşınca hemşire serum taktı

Yüksek kâr getirili fon vurgunu nedeniyle tutuklanan Seçil Erzan'ın, çalıştığı bankanın genel müdürlüğünün 18'inci katında sorgulanmak üzere götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. İki günde 20 saat sorgulanan Erzan'ın fenalaştığı ve serum takıldığı görüldü.

Aralarında Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu'nda bulunduğu futbol dünyasının ünlü isimlerin de yer aldığı 'Fatih Terim Fonu' dolandırıcılığıyla milyonlarca dolarlık vurgun yapan bankacı Seçil Erzan'a ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla Denizbank yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan'ın 9-10 Nisan'da bankanın Şişli Esentepe'deki genel merkezinin 18'inci katında toplamda molalarla birlikte yaklaşık 20 saat sorgulandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin aktardığına göre, Erzan'ı genel merkeze, kendisine hem 500 bin dolar para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül götürdü.

Ana kapıdan binaya giriş yapan Erzan, görüntülere göre doğrudan banka yöneticilerinin kendisini sorgulayacağı 18'inci kattaki toplantı odasına yönlendirildi. Görüşmeye kimsenin telefonlarını açmayan ancak Arda Turan vasıtasıyla kendisine ulaşan sicil amiri Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin'in de arasında olduğu altı üst düzey banka yöneticisi katıldı.

Fotoğraf: Sabah Gazetesi

İLK GÜN 12 SAAT SORGU

Yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin yapıldığı 18'inci katın kamera görüntülerinde, yöneticilerin sık sık toplantının yapıldığı odaya giriş çıkış yaptıkları görülüyor. İlk günkü görüşmede Erzan, yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödeme yaptığını, paraları nerelerde teslim aldığı ve ettiğine ilişkin bilgiler verdi. Elindeki ajanda ve defterinin üzerindeki notları da verdi ancak banka yönetimi bu notlardan anlamlı bilgiler elde edemedi. Bunun üzerine yönetici Sermin Tekin, Erzan'ın Göktürk'teki evine giderek notlarını alması için yönlendirildi.

BANKA CEOSU DA SORGUYA KATILDI

Bankadan saat 13.20'de çıkış yapan Erzan ve Tekin, Erzan'ın evine uğradı ancak evdeki notlardan da anlattığı hususları destekleyecek bilgi ve belge bulamadığını 15.27'de döndüğü bankanın yetkililerine söyledi. Erzan, tekrar 18'inci kattaki sorgu odasına giriş yaptı. Görüşmenin yaklaşık 10'uncu saatlerinde ise bankanın CEO'su Hakan Ateş da sorguya katılmak üzere bankaya giriş yaptığı ve direkt olarak 18'inci kattaki sorgu salonuna girdiği görüldü. Banka CEO'su Ateş, kayıtlara göre sorgu odasına 18.57'de girdi. 40 dakika boyunca Erzan'ın söz konusu fon vurgununu nasıl yaptığını dinledi. Saat 19.37'de ise görüşmeden çıkarak bankadan ayrıldı. İlk gün saat 21.32'de biten görüşmeler sonucunda Erzan tekrar kendisini bekleyen Hüseyin Eligül isimli kişiyle evinin yolunu tuttu.

İKİNCİ GÜN SORGU 8 SAAT SÜRDÜ

Görüşmelerin ikinci günü 10 Nisan Pazartesi de Erzan saat 10.55'te tekrar bankanın genel müdürlüğüne Hüseyin Eligül ve eşi Sermin Eligül'ün eşliğinde giriş yaptı. Erzan, tekrar sorguya alındı ve yaklaşık 8 saat sürecek olan sorgu başladı ancak Erzan'ın özellikle sorgunun 2'inci gününde yorgun ve bitkin gözükmesi dikkat çekti.

SERUM TAKILDI

Saat 13.11'de Erzan kendisini yorgun ve bitkin hissettiğini söyledi. Bunun üzerine bankanın sağlık görevlisi 18'inci kata çağırıldı. Erzan'a vitamin takviyeli serum verildi. Ayrıca Erzan'ın talebi doğrultusunda suda eriyen vitamin tableti de verildi. Kamera görüntülerinde hemşirenin elinde serumla kata giriş ve çıkış görüntüleri de yer aldı. Görüntülere göre hemşire Erzan'ın yanında yaklaşık 40 dakika kaldı.

Görüşme sırasında Erzan'ın cep telefonunu aldığı tehditler yüzünden kapatması nedeniyle banka görevlilerinden telefon talep etti. Bankanın verdiği telefon ve hatla birlikte 10 Nisan akşamı saat 19.12'de Erzan, bankaya geldiği Eligül çiftiyle genel merkezden ayrıldı.