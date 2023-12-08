Seçil Erzan'ın avukatı: "Biraz da para alanlar konuşsun"

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, Erzan'ın '5 kuruş parası olmadığını' belirterek, verdiği paranın faizini alanlara konuşma çağrısı yaptı.

Yüksek faiz getiren gizli bir fon olduğunu vaat ederek pek çok ünlü futbolcu dahil onlarca kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan'In avukatı Nazlı Nadide Karaaslan Hürriyet'e konuştu.

216 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Erzan'ın avukatı Karaaslan, “Para Seçil Erzan’da değil. Seçil’in 5 kuruşu yok. Paralar, ismi geçen kişilerin eşlerinin kollarında, faiz hesaplarında, evlerinde, arabalarında, kasalarında, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Para alanlar konuşsun biraz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİL’İN 5 KURUŞU YOK"

Seçil Erzan, 8 Aralık 2022’de annesi için memleketi Tekirdağ Çorlu’da bir daire satın almış, 21 gün sonra da satmıştı. Avukat Karaaslan bu daireye tefecilerin el koyduğunu iddia ederek şunları söyledi: “Seçil paraları ödemek istese 5 kuruşu yok. Tutuklandıktan 3 gün sonra tefeciler el koydu annesinin evine, kadını sokağa attılar. Annesi iki kez beyin ameliyatı geçirdi. Altı bezleniyor. Köydeki teyzesi bakıyor kendisine."

"BİR İŞ ÇEVİRMİŞ OLMAMIŞ"

Çok sayıda kişinin para aldığını ancak konuşmadığını vurgulayan avukat Karaaslan, şunları söyledi:

"İnşallah mağdurlar paralarını alır. Banka öder bir şekilde, ödemeyi düşünür. Seçil de alabileceği en az cezayı alır. Şu an çok kötü. Ne özel hayatı kaldı ne bir şeyi... Paraları almadım demiyor ki daha ne yapacaksınız kıza, zaten cezaevinde. Para alanlar da biraz konuşsun, ‘Biz de faiz aldık, bu kadar para aldık’ desin. 12 senedir bunu yapıyorsa, hiç para kazandırmıyor olsa siz bu kızı yaşatır mısınız? Bir şeyi çevirmiş, olmamış. Kötü niyetliler kullanmış kızı. Art niyetliler de cezalarını bulsun. Seçil daha ne yapsın, ölsün mü?

'ZENGİNLEŞEN KİŞİLER TESPİT EDİLEBİLİR'

Para Seçil Erzan’da değil. Hiç mi kimseye para kazandırmadı? Bu para bir yerlerde gömülü değil, bu ismi geçen kişilerin faizinde, evlerinde, arabalarında, kasalarında, çocuklarının üniversite tahsillerinde. Seçil’in bir ifadesi var: ‘Para, herkesin karısının taktığı saatlerde’ diyor. Bu para Seçil’de değil. MASAK raporunda adı geçen ve olağandışı zenginleşen kişiler tespit edilebilir. Böylece paranın nerede olduğu ortaya çıkar.

'SEÇİL'İN KONTROLÜNDEN ÇIKIYOR'

Seçil, 2021’de spekülatif bir yatırım fonundan kâğıt alıyor ve para tamamen yok oluyor. Parası batan kişi hem müşterisi hem yakınıymış. O da ticari hayatta başarılı bir işinsanıymış. Onun gözünde ‘Bu kâğıdı beceremedi’ der diye yapmış. 2021’in sonunda dolar bir anda çok yükseliyor. Seçil’in de o dönemde bir - iki milyon dolarlık falan açığı var. O günlerde Seçil o parayı kurtarmak namına insanlardan para alıyor. Tefeciden para alıyor. Onun parasını ödemek için sisteme Semih Kaya giriyor. Derken aradaki rakam böyle böyle büyüyor. Yani Seçil’in kontrolünden çıkıyor.”