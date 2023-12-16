Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyor

Yüksek kâr vaat ederek kurduğu gizli fon ile ünlü futbolcular dahil onlarca kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı telefon onarıldı, 180 bin mesaj inceleniyor.

Yüksek faiz getiren gizli bir fon olduğunu vaat ederek pek çok ünlü futbolcu dahil onlarca kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı telefon onarıldığı ve 180 bin mesajın incelendiği aktarıldı.

NTV'nin haberine göre gizli fon dolandırıcılığı davasının bir numaralı sanığı eski banka müdürü Seçil Erzan'ın Tekirdağ Çorlu'daki evinde yapılan aramada, sağlam telefonun yanında ekranı kırık bir telefon ele geçirilmişti.

Erzan ifadesinde, bankanın kendisine bir telefon ve hat tahsis ettiğini anlatmış, önceki telefonunu kırıp atmasını, yazışmaları da silmesi yönünde bir uyarıda bulunduğunu ileri sürmüştü.



Seçil Erzan bunun üzerine korkuyla silebildiği kadar mesajı sildiğini, ekranını kırdığı telefonu ne olur ne olmaz diye atmadığını anlatmıştı.



Erzan daha sonra verdiği ikinci ifadede ise telefonun ve yazışmaların kurtarılmasını istemişti. Seçil Erzan, bu mesajlarda kendisine yönelik tehditlerin net bir şekilde görüleceğini savunmuştu.



Erzan özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir isimlerine dikkat çekmişti.

Kırık telefon İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde onarıldı, silinen mesajlar geri getirildi. 180 bin mesaj soruşturmada görevli polisler tarafından inceleniyor.