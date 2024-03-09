Seçim avı: 2 ayda 812 gözaltı

Haber Merkezi

31 Mart yerel seçimleri öncesi özelilkle muhaliflere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda son 2 ayda en az 812 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 109'u tutuklandı.

1 Ocak tarihinden bugüne Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticileri, üyeleri, gazeteciler, avukatlar ve siyasetçilerin de aralarında olduğu en az 808 kişi gözaltına alındı, bunlardan 109 kişi tutuklandı. MA'nın haberine göre, DEM Parti PM üyeleri Muhammed Ayten, İzzet Karadağ, Sıtkı Göngör, Bursa İl Yöneticisi İshak Tekin, Esenyurt İlçe Eşbaşkanları Bahar Karataş ve Fatih Ergün’ün yanı sıra Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Adıyaman İl Eşbaşkanı Aziz Akdağ tutuklanan siyasetçiler oldu. DEM Parti’nin bileşenleri ve ittifaklarına yönelik gerçekleşen operasyonlar da çok sayıda tutuklama yaşandı.

Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (Çukurova TUAY-DER) Yöneticisi Fatma Demir ile birlikte onlarca kişi, cezaevlerine para ve mektup gönderdikleri gerekçesiyle tutuklandı.

GAZETECİLER DE HEDEFTE

Ankara’da dün sabahın erken saatlerinde yapılan ev baskınlarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçeleri öğrenilmeyen Kahraman Yılmaz, Ali Yıldız, Gökçe Otlu ile Burcu Durak, Ankara TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yerel seçim sürecinde gazetecilere yönelik de gözaltı ve tutuklamalar yaşandı. Gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Semra Turan, Delal Akyüz, Tolga Güney, Hakan Yalçın ve Mahmut Altınmakas, Jinnews muhabiri Melike Aydın, Pirha muhabiri Nuray Atmaca, Gazete Duvar muhabiri Cihan Başakçıoğlu ile gazeteciler Kibriye Evren, Arif Aslan, Lokman Gezgin ve Oktay Candemir çeşitli adli kontrol şartlarıyla serbest kalırken, Pirha muhabiri Diren Keser ise tutuklandı.

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HDP MİLLETVEKİLLERİNE HAPİS

Hakkari’de "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yargılanan eski HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, 7 yıl 6’şar ay, Van milletvekilleri Aysel Tuğluk ile Nazmi Gür ise 6’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Aksoy ve Gür, başka dosyadan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Zozani, Tuğluk ve Canan ise duruşmaya katılmadı. Demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk’a, 2 sene önce Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından cezaevinde kalamayacağına dair rapor verilmiş ve Tuğluk 27 Ekim 2022’de tahliye edilmişti. Bazı avukatların SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, Gür ve Zozani’nin avukatları salonda hazır bulundu.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasında, PKK mensuplarının Şemdinli ilçesinde 23 Temmuz 2012’den itibaren 2 haftayı aşkın süre güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikleri belirtildi. Mütalaada, DTK, EMEP, SDP, ÖDP ve ESP’lilerden oluşan bir heyetin bölgeyi ziyaret ederek örgüt mensuplarının yanlarında oldukları hissini uyandırmak için 17 Ağustos 2012’de ilçeye gittiği savunuldu. Sanıkların PKK mensuplarıyla karşılaşmalarının, karşılaşmadan sonra yaşananlarla birlikte değerlendirildiğinde habersiz ve plansız olmasının mümkün olmadığı iddia edilen mütalaada, PKK’nin eylemlerini meşru gösterici, övücü ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edici nitelikte olduğu kaydedildi. Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar Zozani ve Aksoy’a "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Tuğluk ve Gür’e de aynı suçtan 6 yıl hapis cezası verilmesine, Canan’ın da beraatine karar verdi.