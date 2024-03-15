Seçim öncesi emekli için yeni formül masada

Emeklinin gözü olası seyyanen zam açıklamasındayken, seçim öncesi emeklinin desteğini kaybeden AKP, yeni destek paketlerinin hazırlıklarına başladı. Çalışmaya göre, düşük emekli aylığı alan emekliler için 'emekli kart' düzenlemesi duyurulacak.

Seçim öncesi seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli aylığı 10 bin TL ve daha az olan emekliler için yeni formül masaya yatırıldı. Doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ verilecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, seçim öncesi emeklinin desteğini kaybeden AKP, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor.

Yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

3 ALANDA DESTEK

Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı.

Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere 'emekli kart' verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek.

Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesi duyurulabileceği kaydedildi. AKP kurmayları, ilerleyen süreçte aynı uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de yapılabileceğini, özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesinin planlandığını aktardı.