Seçim öncesi göz boyuyorlar

Türkiye'de seçmenin gözünü boyamanın haline gelen kaldırım ve yol inşaatları, yerel seçimler yaklaşırken yeniden ortaya çıktı. MHP’li belediye sokakların yenilenmesi için 150 milyon TL’lik sözleşmeye imza attı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye'de hemen her seçim döneminden önce belediyeler, seçmenin gözünü boyamak için kaldırımları yeniledi. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala Türkiye'deki manzara değişmezken MHP'li Cengiz Ergün başkanlığındaki Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, parke taş döşeme için fahiş harcamaya imza attığı belirlendi. Belediyenin 29 Ocak’ta düzenlediği, “Manisa İli Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Parke Yapım" ihalesi 150 milyon TL’nin üzerinde bir anlaşma ile sonuçlandı.

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesinde yaklaşık maliyet, 151 milyon 655 bin TL olarak hesaplandı. İhale kayıtları, ihaleye verilen en düşük teklifin 113 milyon 924 bin TL, en yüksek teklifin ise 150 milyon 65 bin TL olduğunu ortaya koydu.

GÖZ YÜKSEĞE DİKİLDİ

İhalenin sözleşme bilgileri, ihalede en düşük teklif yerine en yüksek teklifin tercih edildiğini gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İzton Yapı Anonim Şirketi arasında 13 Şubat’ta imzalanan sözleşmeye göre, 113,9 milyon TL’lik teklif yerine ihaledeki en yüksek teklif olan 150 milyon TL üzerinden anlaşma yapıldı.

Ergün’ün harcaması akıllara, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında yaptığı reklam anlaşmasını getirdi. Buna göre, belediye iştiraki Spilaş isimli şirketin, belediyede basın danışmanı olarak çalışan Cihad Taysi’nin yönetiminde olduğu bir şirket ile reklam anlaşması imzaladığı tespit edildi. Belediye kasasından şirkete, anlaşma kapsamında her ay 47 bin 200 TL ödeme yapıldığı anlaşıldı. Usulsüz işlem, Sayıştay denetçilerinin yaptığı denetimler ile açığa çıkarıldı.