Seçim öncesi tüm tuşlara basıyorlar

TCMB, kur ataklarının ardından ilave sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara "Banka yalnız bırakıldı. Seçime kadar idare etmek için, bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor" dedi.

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası (TCMB) enflasyonun beklentileri aşması ve seçimler yaklaşırken başlayan kur atakları karşısında ilave sıkılaşma adımlarına başladı. TCMB, kredilerin aylık büyüme oranına getirdiği yüzde 2 sınırını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılıkların bir yıl süreyle bloke olarak tutulması kararı aldı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankasınca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.

TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

TCMB YALNIZ BIRAKILDI

TCMB'nin attığı son adımları değerlendiren bankanın eski Başekonomisti Hakan Kara, Merkez Bankası’nın seçimlere kadar idare etmek için faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda olduğunu, ve yalnız bırakıldığını ifade etti. Kara, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu seviyelerdeki enflasyonla mücadele topyekûn bir çaba gerektirir. Maalesef Merkez Bankası yine yalnız bırakıldığı gibi, temel politika aracı da kısıtlanıyor. Seçime kadar idare etmek için, faiz hariç bütün düğmelere basmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarını sürdüren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde de ekonomi vardı. Elazığ mitinginde değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, ekonominin temel direklerinin son derece sağlam, dirençli ve güçlü olduğunu ileri süren Erdoğan, "Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok" dedi. Tüm bunları söylerken elbette her şeyin süt liman olduğunu ifade etmediklerini belirten Erdoğan, çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere vatandaşların yaşadığı sıkıntıların hepsini bildiklerini, gördüklerini ve bütçe imkanları doğrultusunda adım attıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya platformu X üzerinden Erdoğan'ın sözlerini paylaşarak, "Programın hazırlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini gördük" dedi.

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HSBC DOLAR/TL TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Dolar/TL kurunda yükseliş hızlanırken İngiltere merkezli HSBC bankası da Türk Lirası’ndaki değer kayına ilişkin tahminlerini yükseltti. TL’deki değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğunu belirten HSBC, 2024 için kur tahminini 33’ten 36’ya çıkardı.

HSBC’nin raporunda "Son dönemde TL’deki değer kaybı beklediğimizden daha hızlı oldu. Dövizle ilgili makro değişkenlerin çoğu bu yılın başından bu yana çok fazla değişmedi. Ancak enflasyon daha yüksek seyretti. Enflasyon 2024 sonunda TCMB’nin tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bu durumda, TCMB’nin para politikasını daha da sıkılaştıracağını ve bunun da yüksek enflasyonun döviz üzerindeki olumsuz etkilerinin bir kısmını telafi edeceğini varsayıyoruz" ifadelerine yer verildi.