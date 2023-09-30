Seçim operasyonu

Adana’nın CHP’li ilçe belediyelerinde çalışan personele yönelik polis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP, operasyonun yerel seçim ayarlı olduğunu savundu.

BirGün/ANKARA

Adana'daki CHP'li ilçe belediyelerine polis operasyonu düzenlendi. Operasyonların yerel seçimlere altı ay kala yapıldığına dikkati çeken CHP kaynakları, iktidarın muhalefeti itibarsızlaştırma amacında olduğunu öne sürdü.

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine 'imar yolsuzluğu' yapıldığı ve 'rüşvet' alındığı iddiasıyla sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda evraka el konuldu. Operasyon kapsamında 61 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlara ilişkin Emniyet’ten herhangi bir açıklama yapılmadı. Yerel seçimlerden önce operasyonların AKP için bir alışkanlık haline geldiğini bildiren CHP yönetimi ise “Sürecin takipçisi olduklarını” kaydetti.

YALAN VE ALGI SİYASETİ

CHP kaynakları, Adana'daki metropol belediyeler olan Seyhan ve Çukurova belediyelerine yapılan operasyonu, “Algı ve yalan siyasetinin devamı” olarak nitelendirdi. “10 milyonlarca vatandaş her geçen gün biraz daha yoksullaşırken vatandaştan Anayasa'ya çok açık aykırı olmasına karşın ikinci kez MTV alınırken iktidar CHP'li belediyeler üzerinden hem gündemi değiştirmek istiyor hem de çamur at izi kalsın siyasetini yapıyor” diyen parti kaynakları, “Bugüne kadar başta Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere çok sayıda belediyemize benzer yargı süreçleri yürütüldü. İktidarın atmak istediği çamur kendi üzerinde kaldı. Vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin verdiği örnek hizmetlerden memnuniyetini dile getiriyor. İşte bu yüzden 'CHP'de kavga varmış, CHP belediyelerinde yolsuzluk varmış' algısı yaratmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

BAŞIMIZ DİK

CHP’li Seyhan ve Çukurova Belediyelerine yönelik yapılan operasyonların ardında ilk açıklama Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’den geldi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, emniyet güçlerinin gerekli evraklarda inceleme yapmalarının ardından “Suç unsuruna rastlanmamıştır” şeklinde tutanak tuttuktan sonra herhangi bir belgeyi götürmeden belediyeden ayrıldıklarını açıkladı.

“Başımız dik, alnımız ak görevimizin başındayız” ifadesini kullanan Başkan Soner Çetin, “Yaşanan durumun benimle ya da belediyemizin hükmü şahsiyetiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Rüşvet iddialarıyla ilgili olarak bazı memurlar suçlanmaktadır ve bu suçlamalar kurumsal değil kişisel olarak yapılmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana yolsuzlukla, rüşvetle ve suistimalle en büyük mücadeleyi biz yapıyoruz. Bunu da herkes biliyor. Adeta bir emniyet müdürü gibi bu tür işlerin peşine düşüyoruz ve kimseye taviz vermiyoruz” dedi.

İLK BASKIN DEĞİL

CHP’li belediyelere dönük polis operasyonuna ilk kez imza atılmıyor. İktidar partisi, seçimlerde CHP’yi kaybettiği Yalova, Kadıköy, Maltepe, Fethiye, Ataşehir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne de polis operasyonu düzenletmiş, çeşitli soruşturmalarda yüzlerce çalışan gözaltına alınmıştı.