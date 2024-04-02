Seçim sonuçları dünya medyasında: Erdoğan’ın en kötü yenilgisi

İktidarın ağır bir yenilgi aldığı seçim, dünya basınında da geniş yer buldu. Yapılan değerlendirmelerde Tayyip Erdoğan’ın tarihi bir yenilgi aldığı ve bu sonuçların siyasette büyük kırılmalara yol açacağı belirtildi.

Dış Haberler

Sadece Türkiye değil dünya da iktidarın büyük hezimete uğradığı yerel seçim sonuçlarını konuşuyor. "Erdoğan’ın hezimeti" olarak görülen seçim sonuçlarına ilişkin dünya basınına yansıyan kimi yorumlar şöyle:

ZEIT: MUHALEFETİN TARİHİ ZAFERİ

Almanya’nın Die Zeit gazetesi muhalefetin Erdoğan’a karşı tarihi bir zafer kazandığına işaret etti. Gazete, “Sonucun 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de sonuçları olabilir” yorumunda bulundu. Sonuçların Erdoğan’ın on yıllar sonra yaşadığı en büyük başarısızlık olduğu belirtildi.

FAZ: SİYASİ TABLO DEĞİŞİR

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’taki yorumda, "Erdoğan, elindeki tüm devlet aygıtlarını kendisi için sembolik bir önem taşıyan metropolleri partisinin geri alması için seferber etti. Ancak yine kaybetti” denildi. Yerel seçimlerin Türkiye’deki siyasi tabloyu değiştirme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

SD: İMAMOĞLU’NUN BÜYÜSÜ

Süddeutsche Gazetesi’nde Raphael Geiger imzalı izlenimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yeniden kazanan Ekrem İmamoğlu’nun zaferine ilişkin şu satırlara yer verildi: "Şehri kazandı, belki de birkaç yıl içinde tüm ülkeyi de kazanacak. Bu adamı bu kadar büyülü yapan şeyin ne olduğunu söylemek zor. Fazla bir şey söylemesine de gerek yok."

FT: ERDOĞAN İÇİN ACI DARBE

İngiltere’nin The Financial Times gazetesi, “Muhalif belediye başkanlarının kazanmasıyla Türkiye’deki büyük şehirler Recep Tayyip Erdoğan’a darbe vurdu” başlıklı haberinde, AKP’nin seçimlerde büyük bir yenilgi yaşadığını belirtti. İmamoğlu’nun CHP için gösterdiği güçlü performansın Erdoğan’a özellikle acı verici bir darbe vurduğu yorumu yapıldı.

REUTERS: MUHALEFET DİRİLDİ

Reuters, “Türkiye’nin yeniden dirilen muhalefeti, yerel seçimlerde Erdoğan’ı hezimete uğrattı” başlıklı haberinde, sonuçların muhalefeti yeniden bir siyasi güç olarak ortaya koyduğu yorumunda bulundu. Reuters’a göre, bu seçim sonuçları ülkenin bölünmüş siyasi ortamında bir değişimin sinyalini de veriyor olabilir.

Alman BİLD Gazetesi de Erdoğan ve AKP’nin tarihi yenilgisini manşetlerine taşıdı.

Gazete sonuçların Erdoğan için büyük bir hezimet olduğunu yazdı.

BBC: ERDOĞAN’I ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İngiltere’nin BBC yayın kuruluşu sonuçları “Muhalefet tarihi zaferle Erdoğan’ı şaşkına çevirdi” başlıklı haberiyle duyurdu. BBC, seçim sonuçlarının bazı kentlerin kontrolünü yeniden kazanmak isteyen Erdoğan’a önemli bir darbe olduğu yorumunu yaptı.

GUARDIAN: CHP’Yİ MERKEZE TAŞIDI

İngiltere’nin The Guardian gazetesi, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da beklenmedik bir zafer kazandığını bunun ise CHP’yi ülke siyasetinin merkezine taşıdığı yorumunu yaptı. Gazete, CHP’nin Erdoğan’ın yönetimine beklenmedik bir darbe indirdiğini kaydetti.

WSJ: BOZUK EKONOMİNİN ETKİSİ

ABD’nin The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, sonuçları “Erdoğan, Türkiye’deki seçimde yenilgi yaşadı” başlıklı haberiyle duyurdu. Kötü ekonominin AKP’nin aldığı seçim sonuçları üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken gazete, “İstanbul, stratejik ve sembolik bir ödül” diyerek İmamoğlu’nun başarısına dikkat çekilti.

NYT: İMAMOĞLU’NUN YILDIZI

Amerikan New York Times gazetesi, "seçmenlerin ekonomik duruma kızgın olduğu bir ortamda, muhalefetin yerel seçimlerde Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidar partisine karşı kazanımlar elde ettiğini" yazdı. Gazete, İmamoğlu’nun yıldızını parlattığını bunun da potansiyel cumhurbaşkanı adayı olarak görülmesini sağladığını yazdı.

VRT: POPÜLARİTESİ YOK OLDU

Belçikalı Flaman kamu yayıncısı VRT haberi, “Erdoğan’ın partisi büyük şehirlerde ağır bir yenilgiye uğradı” başlığıyla aktardı. VRT’nin haberinde, yerel seçimlerin Erdoğan’ın popülaritesinin önemli bir göstergesi olduğu da belirtildi.

LE SOIR: KADER ŞEKİLLENİYOR

Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, “Türkiye’de yerel seçimler: Erdoğan iddiasını kaybetti” başlığıyla manşetten verdiği haberde şunları aktardı: “İstanbul’da seçimden zaferle çıkan belediye başkanı Ekrem İmamoğlu için ulusal bir kader şekilleniyor.”

NIEUWSBLAD: KAYBETTİLER

Belçika’da Flamanca yayımlanan Nieuwsblad gazetesi, Erdoğan’ın “İslamcı muhafazakar iktidar partisi AKP’nin önemli bir oy kaybı yaşadığına” vurgu yaptı. De Morgen gazetesi de oy kaybını Erdoğan için bir ‘dönüm noktası’ olarak nitelendirdi.

NOS: AKP’NİN BÜYÜK YENİLGİSİ

Hollandalı kamu yayıncısı NOS, “Muhalefet, Erdoğan’ın partisinin İstanbul’da tekrar kazanmasını engellemeyi başardı” başlığıyla verdiği haberde şöyle dedi: “Erdoğan’ın partisi İstanbul’da bir yenilgiye daha uğradı.”

RTL: HER ŞEY DEĞİŞTİ

İtalyan kamu yayıncısı Rai’nin haber sitesi Rainews “Hiçbir şey değişmedi ama her şey değişti” başlığıyla şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin büyük şehirleri - İstanbul, Ankara, İzmir - CHP’nin elindeydi ve yine öyle oldu. Ancak Erdoğan tüm karizmasını bu şehirleri geri kazanmak için harcamıştı ve tam anlamıyla yenilgiye uğradı. Üstelik CHP önde gelen siyasi güç haline geldi.”

LA REPUBBLİCA: REİS KAYBETTİ

İtalyan gazetesi, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki kıl payı zaferin ardından Reis ve AKP’si yerel seçimleri kaybetti” dedi. Gazete, İmamoğlu’nun, “Cumhuriyetçi seçmenleri sandık başına çektiğini ve kendisini muhalefetin fiili lideri haline getirdiğini” belirtti.

IL POST: PLANLARI BOZULDU

Haber sitesi Il Post, Erdoğan’ın bu seçimleri rahat atlatıp anayasa reformuna konsantre olmayı ve görev süresini uzatmayı umduğunu ancak planlarının sandığa gömüldüğünü kaydetti.

PROTO THEMA: YENİLDİ

Yunanistan’ın Proto Thema, ‘‘Erdoğan’ın yenilgisi ne anlama geliyor’’ başlıklı analizde şu görüşe yer verdi: ‘‘Erdoğan, kendisini bambaşka bir siyasi tabloyla karşı karşıya buldu. AKP’nin büyük seçim düşüşü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artık ‘yenilmez’ olmadığını gösteriyor.’’