Seçim sonuçlarına itiraz edilmişti: CHP, Hatay'daki son durumu paylaştı

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, partisinin seçim sonuçlarına itirazda bulunduğu Hatay'daki son durumu paylaştı. Kesin olmayan sonuçlara göre 3 bin 890 olan oy farkının itiraz sonrası incelemelerle birlikte 2 bin 866’ya gerilediğini duyuran Tiryaki, "Tek bir oyunuzun bile takipçisiyiz, umutluyuz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği Hatay'da oy farkının 2866’ya kadar gerilediği açıklandı.

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Hatay'daki seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazın ardından oluşan son durumu paylaştı. Tiryaki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada oy farkının 3 bin 890’dan 2 bin 866’ya gerilediğini duyurdu.

Tiryaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Hataylı hemşehrilerim. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Genel Merkezimiz, avukatlarımız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in görevlendirmesiyle Hatay’da olan milletvekillerimiz ve örgütümüzle birlikte itiraz süreçlerini işletmeye devam ediyoruz. Pazartesi sabahı 3 bin 890 olan fark bu sabah itibarıyla 2 bin 866’ya kadar geriledi ve süreç devam ediyor. Mücadelemizi sürdüreceğimizi sizlerle paylaşmak isterim. Gönlü bizimle olan vatandaşlarımız, tek bir oyunuzun bile takipçisiyiz, umutluyuz."

Değerli Hataylı Hemşehrilerim,



Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Genel Merkezimiz, avukatlarımız, Genel Başkanımız Özgür Özel’in görevlendirmesiyle Hatay’da olan milletvekillerimiz ve örgütümüzle birlikte itiraz süreçlerini işletmeye devam ediyoruz.



Pazartesi sabahı 3890 olan… — Hakan Tiryaki (@hakantiryakichp) April 3, 2024

31 Mart yerel seçimlerine CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak giren Lütfü Savaş, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2'nci sırada tamamlamıştı. Savaş 44.05 oranın oy alırken, AKP'nin adayı Mehmet Öntürk ise 44.48 oranında oy almıştı.

Seçimi 4 bin oydan az sayıda farkla geride tamamlayan CHP, geçtiğimiz gün seçim sonuçlarına itiraz etmişti.