Seçim yaklaştıkça kasalar açılıyor

Kriz, yerel yönetimlerin seçime endeksli fahiş harcamalarını durduramadı. Aralarında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin de yer aldığı beş AKP’li, bir MHP’li belediyenin reklam harcaması toplamı 62,8 milyon TL oldu.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de milyonlarca yurttaş geçim mücadelesi verirken AKP’li yerel yönetimler seçim derdine düştü. AKP’li belediyelerin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik birbiri ardına gerçekleştirdiği reklam ihalelerinin tutarı 60 milyon TL’yi aştı.

AKP iktidarı eliyle yaratılan ve her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz, kamunun fahiş harcamalarını durdurmadı. Yurttaşa tasarruf öğütleyen iktidar, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı ile tepki çeken harcamalara imza attı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ve kamu harcamalarında kısıtlama öngören Tasarruf Tedbirleri Genelgeleri de kağıt üzerinde bırakıldı.

REKLAMA AÇILAN KASA

AKP ve MHP’li yerel yönetimler, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala bu kez de propaganda için kasayı açtı. MHP idaresindeki bir, AKP idaresindeki beş belediyenin ocak ayında reklam ve tanıtım için harcadığı para, 65 milyon TL’ye dayandı. Belediyelerin reklam harcamaları toplamı 62 milyon 841 bin TL olarak hesaplandı.

Reklam ve tanıtım için en yüksek parayı harcayan belediyenin, 28 milyon 987 bin TL’lik harcama ile AKP’li Üsküdar Belediyesi olduğu bildirildi. Üsküdar’ın ardından 12 milyon 203 bin TL’lik reklam ve tanıtım harcaması ile AKP’li Sancaktepe Belediyesi geldi. Reklam ve tanıtım için kesenin ağzını açan diğer belediyeler ve harcama tutarları ise şöyle sıralandı:

• Balıkesir Karesi Belediyesi (AKP): 4 milyon 601 bin TL

• Samsun Büyükşehir Belediyesi (AKP): 2 milyon 205 bin TL

• Silivri Belediyesi (MHP): 2 milyon 867 bin TL

• Arnavutköy Belediyesi (AKP): 11 milyon 978 bin TL

İZAHA MUHTAÇ

Belediyelerin reklam harcamalarının yüksekliğine dikkati çeken CHP Milletvekili Cevdet Akay, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Belediyeler yaptıkları çalışmaları ve projelerini vatandaşlara duyurmakta özgür olduğunun altını çizen Akay, şunları kaydetti:

“Ancak, ülkemizin büyük bir ekonomik kriz yaşadığı ve yurttaşlarımız büyük bir geçim sıkıntısı içerisinde olduğu herkesin malumu. Vatandaşlarımızın bir ekmeği dahi evine zorla götürdüğü bir dönemde, ‘Tasarruf’ kelimesini diline pelesenk eden iktidar partisine mensup belediyelerin tasarruftan kaçması izaha muhtaç bir durumdur. Böylesi zorlu bir dönemde, vatandaşın parasını reklam için savurganca kullanmasını anlamak mümkün değil.”