Seçimde el değiştiren Manisa'da CHP'li Belediye Başkanı Zeyrek, mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, mazbatasını aldı. Zeyrek, mazbata töreninde, "74 yıllık hepimizin hayali kurduğu gündü bugün ve bu hayal gerçek oldu. 1 buçuk milyon kişiyi kapsayan, oy atan atmayan, partili olan olmayan herkesin başkanı olacağım” dedi.

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde yüzde 57.29 oy oranı ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP’li Ferdi Zeyrek, bugün Manisa Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. MHP'nin yönetimindeki Manisa'da seçimi galip bitiren Zeyrek, görevine resmi olarak başladı.

Mazbata töreninde konuşan Zeyrek, CHP’nin Manisa’da seçimi kazanmasına ilişkin "Bu bir hayaldi. 74 yıllık hepimizin hayalini kurduğu gündü bugün" ifadelerini kullandı. Zeyrek şunları söyledi:

"Öncelikle 1 buçuk milyon Manisalının desteğiyle seçilmenin gururu tabii ki ben de var. Dört ay önce yola çıktığımızda - Sayın Genel Başkanım, Manisamızın evladı, Manisamızın gururu, Türkiye'nin umudu olan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, böyle bir görevi tebliğ ettiğinde gerçekten o zaman da çok heyecanlanmıştım. Çünkü sorumluluğumuz çok büyüktü. Onun da başını öne eğdirmeyen bir il örgütü ve bir Ferdi Zeyrek'in olması onu da Ankara'da dimdik tutmanın onurunu gerçekten yaşıyorum ve sizlerin de yaşadığınızı biliyorum. Bunu kendisine yaşattığımız için Manisa olarak gerçekten çok gururluyum. Çok onurluyum."

"HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM"

74 yıl sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'ye geçmesini değerlendiren Zeyrek, "Bu bir hayaldi. 74 yıllık hepimizin hayali kurduğu gündü bugün. Ve bu hayale önce bizler inandık. Sonra Manisamdaki partili partisiz herkes bu hayale inandı. Ve bu hayal gerçek oldu. Ve bu salonda oturan, oturmayan, bizimle birlikte olan herkes bu hayalin birer parçası. Ve bu hayali yaşadığım için ve yaşattığım için gerçekten çok gururluyum. Bu mazbata aslında umudun belgesi. Manisamda umut oldu. Manisa'nın böyle bir umuda ihtiyacı vardı. Ve bu ihtiyaç 31 Mart seçimlerinde sandığa yansıdı. Bu umudu yaşadığımız ve yaşattığımız içinde çok mutluyum ve çok gururluyum. Bundan sonraki 5 yıl boyunca attığımız her adımda bu anı hatırlayacak ve bu umudu taşımanın sorumluluğunu taşıyacağıma veya attığım her imzanın altında onu hatırlayacağımdan kimsenin hiçbir şüphesi olmasın. Artık Manisamda adil ve eşit bir hizmet anlayışı gelecek. 1 buçuk milyon kişiyi kapsayan, oy atan, atmayan, partili olan, olmayan herkesin başkanı olacağım. Ve herkes şunu diyecek. ‘Evet verdiğiniz oylar helal olsun.’ Ve önümüz bayram, bayramda en büyük hediye Ferdi başkanınızdan tüm Manisa'ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarı olacak ve altı oklu bayrağın orada sallanması hepimizin gururudur."