Seçimde en çok oy alan aday belli oldu

DEM Parti Batman Belediye Başkan Adayı Gülistan Sönük, "Kadınları sahiplendireceğiz" şeklinde açıklama yapan HÜDAPAR'a karşı yüzde 64,52 ile Türkiye'de onlarca aday arasında en çok oy alan isim oldu. Sönük'ün rakibi ise HÜDAPAR'lı Serkan Ramanlı 15,69 oranında kaldı.

Türkiye'de 31 Mart'ta (dün) gerçekleşen yerel seçimde en çok oy alan aday belli oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin Batman adayı Gülistan Sönük, kadınlara yönelik tepki çeken açıklamalarda bulunan HÜDAPAR'a karşı galibiyet elde etti.

Gülistan Sönük, AA verilerine göre, DEM Parti Batman Belediye Başkanlığı'nı yüzde 64,52 ile Türkiye'de onlarca aday arasında en çok oy alan isim oldu. ANKA verilerine göre yüzde 65,13 oy aldı.

"Yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi" gerektiğini ifade eden gerici HÜDAPAR'ın Batman adayı Serkan Ramanlı yüzde 15,69 oranında oy aldı. Ramanlı ANKA verilerine göre ise 15,12 oranında oy alabildi.

AKP LİSTESİNDEN MCLİS'E GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan ve parlamento seçimlerinde de AKP listelerinde yer alarak Meclis vizesi almıştı.

Faili meçhul cinayetlerle sık sık gündeme gelen HÜDAPAR, kadınlar için hayati öneme sahip olan başta 6284 sayılı kanun olmak üzere kazanılmış hakları hedef alan, özellikle LGBTQ+ bireylere karşı kısıtlayıcı ve nefret barındıran söylemlerde bulunuyor.

AA verileri