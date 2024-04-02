Seçimi kazanan İYİ Partili Kara'nın evine silahlı saldırı

Resmi olmayan sonuçlara Giresun Tirebolu'nun yeni belediye başkanı seçilen İYİ Partili Bülent Kara'nın evine silahlı saldırı düzenlendi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilen Bülent Kara'nın evine akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Giresunileri'nin haberine göre, İYİ Partili Kara'nın evine yapılan saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri Kara'nın evine ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla kaçmaya çalışan saldırganı kısa sürede yakalandı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, saldırının nedeni ve detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.