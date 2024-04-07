Seçimin ardından istifa eden Yılmaz, Akşener'e yüklendi

İYİ Parti'de yerel seçimin ardından sular durulmazken eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz yeni bir paylaşım yaptı, "Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İYİ Parti zayıflamaya devam ediyor" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından İYİ Parti'de sular durulmuyor. Seçimde beklediğini bulamayan ve hüsran yaşayana İYİ Parti yurt genelinde oyların yüzde 3.77'sini aldı, yalnızca 1 ilde birinci parti oldu. Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultay kararı aldı. Partide 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak. Akşener’in yeniden aday olup olmayacağı bilinmezken parti içinde tartışma sürüyor.

Seçim gecesi istifa ettiğini duyuran ve Akşener'i istifaya çağıran İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, yeni bir açıklama yaptı. Yılmaz, "Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İYİ Parti zayıflamaya devam ediyor" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Partideki kötü gidişin ana sorumlusu istifa edip partiye nefes aldırmadığı için İYİ Parti zayıflamaya devam ediyor.

Peki İYİ Parti olarak bu hezimeti neden yaşadık?

Bizzat parti liderliğinin ortaya attığı şaibeli para ilişkileri ile ilgili tatmin edici süreç işletilmedi, konu açıklığa kavuşturulmadı.

Milletvekili listelerinde açıklanamayan, şeffaf olmayan tercihler yapıldı. Liyakatli isimler dışarıda bırakıldı.

Partimize verilen desteğin kahir ekseriyetini AK Parti yönetiminden şikayetçi ve rahatsız olanlar oluşturmasına rağmen AK Parti iktidarından daha çok, daha sert ve daha nobran bir dille muhalefet eleştirildi.

Yapılan bütün bu yanlışlar toplumda büyük bir güvensizlik yarattı. Tüm bunları ve milletimizin beklentilerini dikkate alarak hareket etmek zorundayız."