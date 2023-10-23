Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Seçimler 2. tura kaldı: Arjantin, 19 Kasım'da tekrar sandığa gidecek

Arjantin'de yapılan genel seçimlerde adaylar yeterli oy oranına ulaşamadı. 19 Kasım'da seçimlerin 2'nci tur oylaması gerçekleştirilecek. Mevcut Ekonomik Bakanı Massa, ilk tur seçimlerinin galibi olurken ön seçimlerde en yüksek oyu olan aşırı sağcı Javier Milei ise yüzde 30,20 ile ikinci sırayı aldı.

Dünya
  • 23.10.2023 09:28
  • Giriş: 23.10.2023 09:28
  • Güncelleme: 23.10.2023 09:40
Kaynak: AA
Seçimler 2. tura kaldı: Arjantin, 19 Kasım'da tekrar sandığa gidecek
Sergio Massa / Fotoğraf: AA

Arjantin'de başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı. 

Ülkede düzenelen genel seçimlerde hiçbir adayın yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek.

Sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Vatan için Birlik (Union por la Patria) ve aynı zamanda iktidardaki "Peronist" ittifakı adayı mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa, yüzde 36,26 ile ilk turu önde tamamladı.

Ülkede 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde en yüksek oyu alan Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei ise yüzde 30,20 ile ikinci sırayı aldı.

Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich, yüzde 23,81 ile sıralamada 3'üncü oldu.

2'NCİ TUR SEÇİMLERİ 19 KASIM'DA YAPILACAK

Vatanımız İçin Yapalım Partisi adayı Cordoba Eyaleti Valisi Juan Schiarett, yüzde 7,04 ve Sol ve İşçi Cephesi adayı aktivist Myriam Bregman ise yüzde 2,66 ile sıralamayı takip etti.

Böylece devlet başkanlığı seçiminde kazanan adayın, 19 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimiyle belirlenmesi kesinleşti.

Sandık katılım oranın yüzde 74 olduğu ve sürecin sağlıklı şekilde işlediği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de seçmenler, yeni devlet başkanı, başkan yardımcısı, 24 senatör ve 130 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti.

Arjantin’de kritik seçim: Sandıktan sağ çıkabilir
Arjantinde halk, devlet başkanı seçimi için sandık başına gitti
BirGün'e Abone Ol

 

 

 