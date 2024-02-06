Seçimler ertelendi, sokak karıştı

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Senegal’de 25 Şubat’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin süresiz ertelenmesi sonrası muhalifler başkent Dakar’da sokaklara indi. Cumhurbaşkanı Macky Sall'in Parlamento ile Anayasa Konseyi arasında yaşanan krizi gerekçe göstererek cumhurbaşkanı seçimini ertelemesine tepki gösteren muhalif cumhurbaşkanı adayları, önceki gün resmen başlayacak kampanyası takvimine sadık kalacaklarını belirterek destekçilerini sokağa çağırdı.

Güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale ederken eski başbakan ve muhalif siyasetçi Aminata Toure, cumhurbaşkanı adayı Daouda Ndiaye ve Anta Babacar gözaltına alındı. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Avrupa Birliği (AB), seçimin ertelenmesinin ülkede belirsizlik yarattığına dikkat çekerek siyasi krizi çözmek için Senegalli yetkilileri “şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimler için diyalog ve işbirliğine” çağırdı.