Seçimleri asıl önemli kılan 31 Mart sonrası

Haber Merkezi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, seçimlere ilişkin BirGün TV’ye değerlendirmelerde bulundu. Günaydın, AKP’nin anayasa değişikliği tartışmalarına da değindi. Günaydın, “Uzunca bir zamandır anayasa değişikliğini işaret eden siyasal hat çizmeye çalışıyorlar. 600 sandalyeye sahip mecliste anayasa referandumu için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Cumhur İttifakı’nın toplamı 330 civarında. İktidar 31 Mart yerel seçimlerinden başarıyla çıkarsa muhalefet düzlemi içerisinde bulunan milletvekillerinden destek alma ihtimali güçlenir” dedi.

Seçimlerin öneminin altını çizen Günaydın, seçimleri önemli kılan şeyin 31 Mart sonrası olduğunu söyledi. Günaydın, “AKP'nin domine ettiği meclisten geçen anayasanın Türkiye'nin demokratikleşmesine katkı sağlama ihtimalinin olmadığı çok açık. Bu bağlamda Türkiye 31 Mart seçimlerinden iyi çıkmak zorunda. Dolayısıyla 31 Mart seçiminin 1930’dan bu yana yapılan sıradan bir belediye seçiminden ibaret olmadığının altını kalın harflerle çizelim” ifadelerine yer verdi.