Seçmen kaydında usulsüzlük: Özel Harekat Müdürlüğü'nün adresine 1989 seçmen kaydedilmiş

Yerel seçime sayılı günler kala Siirt'te aralarında Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nün de olduğu 4 adrese 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi. CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş'in usulsüzlüğe ilişkin ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

Yerel seçime az bir süre kala ülke genelinde seçmen kaydında yapılan usulsüzlüklerin yeni adresi Siirt oldu.

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre, 4 Ocak'ta seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından aralarında Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’nün de olduğu dört adreste 6 bin 643 seçmen kaydedildiği tespit edildi.

Bu adreslerden Yenimahalle Cengiz Topel Caddesi 40 numaraya 2 bin 99 kişi, Doğan Mahallesi’nde bulunan Abdurrahman Kavak Caddesi 75 numarada bulunan Özel Harekât Siirt Şube Müdürlüğü’ne 1989 kişi, Barış Mahallesi Hükümet Bulvarı 12 numara birinci daireye 1806 kişi, ikinci daireye ise 749 kişi seçmen olarak kaydedildi.

Siirt’te toplamda 7 bin 508 şüphe uyandıran seçmen olduğu öğrenildi. CHP Siirt İl Başkanı Enver Güneş, YSK, İl ve İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Ancak itiraz "Hayali seçmen değildir. Koltuk kuvveti aracılığıyla söz konusu kişiler yerinde tespit edilmiştir" gerekçesiyle reddedildi.

5 İLDE ŞÜPHELİ DURUM

CHP seçmen hareketi verilerine göre belirli kriterlere sahip beş ilin merkezindeki şüpheli seçmen sayıları şu şekilde:

* Siirt merkez: 7 bin 508

* Kars merkez: 3 bin 810 erkek, 29 kadın

* Ağrı merkez: 4 bin 603 erkek, 109 kadın

* Şırnak merkez: 7 bin 260 erkek, 126 kadın

* Iğdır merkez: 4 bin 114 erkek