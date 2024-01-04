Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor

31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. Seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkarılacak. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri için seçim takviminin belli olmasının ardından seçmen listeleri bugün (4 Ocak) itibarıyla askıya çıkacak.

Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta mahalli idareler seçiminde, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirlemişti.

Buna göre, seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başaşlayacak.

17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU



Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek.



Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.

Adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi faturalarını ibraz etmek suretiyle askı süresi içerisinde başvuru yapabilecek.