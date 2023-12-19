Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban boşandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban boşandı. Ban, Taşkesenlioğlu’na 22 milyon lira tazminat ödeyecek.

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, elinde bıçakla boşanma aşamasında olduğu Ünsal Ban’ı yaraladığını ileri sürerek videosunu paylaştığı eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban boşandı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre mahkeme, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski Rektörü Ban’ın Taşkesenlioğlu’na toplam 22 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Ban’ın avukatları kararı istinafa taşıdı.

Sedat Peker’in iddialarının ardından Taşkesenlioğlu’na ait görüntüleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ban tutuklanmış, Taşkesenlioğlu da Ban’a boşanma davası açmıştı. Boşanma davasının dilekçesinde Taşkesenlioğlu’nun Ban’a 2,5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten pay aldığı öne sürülmüştü.

T24’ün edindiği bilgiye göre, ikili arasındaki boşanma davası ekim ayında Gölbaşı Aile Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi Taşkesenlioğlu, 50 milyonu maddi, 20 milyonu manevi olmak üzere toplam 70 milyon lira tazminat istedi. Mahkeme, Ban’ın, Taşkesenlioğlu’na 12 milyonu maddi 10 milyonu manevi olmak üzere toplam 22 milyon lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.

Ban’ın avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.