Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban boşandı
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban boşandı. Ban, Taşkesenlioğlu’na 22 milyon lira tazminat ödeyecek.
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, elinde bıçakla boşanma aşamasında olduğu Ünsal Ban’ı yaraladığını ileri sürerek videosunu paylaştığı eski AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban boşandı.
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre mahkeme, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski Rektörü Ban’ın Taşkesenlioğlu’na toplam 22 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi. Ban’ın avukatları kararı istinafa taşıdı.
Sedat Peker’in iddialarının ardından Taşkesenlioğlu’na ait görüntüleri sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Ban tutuklanmış, Taşkesenlioğlu da Ban’a boşanma davası açmıştı. Boşanma davasının dilekçesinde Taşkesenlioğlu’nun Ban’a 2,5 milyon dolar nakit para verdiği, Ban’ın da bu paralarla bir tekne ve Matrix isimli bir şirketten pay aldığı öne sürülmüştü.
T24’ün edindiği bilgiye göre, ikili arasındaki boşanma davası ekim ayında Gölbaşı Aile Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi Taşkesenlioğlu, 50 milyonu maddi, 20 milyonu manevi olmak üzere toplam 70 milyon lira tazminat istedi. Mahkeme, Ban’ın, Taşkesenlioğlu’na 12 milyonu maddi 10 milyonu manevi olmak üzere toplam 22 milyon lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.
Ban’ın avukatları, mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.
NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etmişti. Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı.
Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.
Sedat Peker dün yaptığı paylaşımlarda da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini iddia ettiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerine yer vermişti.