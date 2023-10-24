Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen Nadir Salifov cinayetinde 8 kişiye müebbet istendi

Suç örgütü lideri Nadir Salifov'un Antalya'da bir otelde öldürülmesiyle ilgili görülen davada yargılanan 5’i tutuklu 8 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

'Lotu Quli' lakaplı Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un 3 sene önce Antalya'da öldürülmesine ilişkin görülen davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı, 5’i tutuklu 8 sanık hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın 18 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta öldürülen “Lenkaranski” lakaplı Rovshan Canıyev cinayetinin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Cinayetin ardından Salifov'un öldürülmesinin talimatını verdiği tespit edilen Namık Canıyev ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli İzmir, Erzurum ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşması yapıldı. Duruşmada savcı davayla ilgili esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

İstanbul Beşiktaş’ta 18 Ağustos 2016 gecesi organize suç örgütü lideri Azerbaycan uyruklu “Lenkaranski” lakaplı Rovshan Canıyev'in öldürülmesinden “Lotu Guli” lakaplı Azerbaycan uyruklu silahlı suç örgütü lideri Nadir Salifov’un sorumlu tutulduğunu belirten savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Ali Movlamlı, Amir Hamidli, Cemil Keleş, Erkan Aşan, Khagan Zeynalov, Nürsen Arasoğlu, Rasul Gasanov, Umid Najafov hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.

NADİR SALİFOV KİMDİR? Ünlü mafya lideri Lotu Quli lakaplı Nadir Salifov Antalya’da 2020 yılında bir otelde yemek yediği arkadaşı tarafından başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Kaçan cinayet şüphelisi ise Denizli- Antalya karayolunda yakalanmıştı. Nadir Salifov’un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu’ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran ‘Lotu Quli’ mafyasının liderliğini yapıyordu. Azerbaycan’da cezaevinde kaldıktan sonra Türkiye’ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov’un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye’ye girdiği ve uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü öğrenildi.

PEKER'İN İDDİALARI

Salifov’un öldürülmeden önce Türkiye’ye neden ve nasıl geldiği hakkındaki en tartışmalı iddiayı ortaya suç örgütü lideri Sedat Peker atmıştı. İşin içinde “derin devletin başı” dediği eski Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın olduğunu öne süren Peker, Ağar’ın Salifov’u Mübariz Mansimov’u öldürmesi için Türkiye’ye getirttiğini söylemişti.

Ağar’ın amacının Bodrum’daki Yalıkavak Marina’ya “çökmek” olduğunu belirten Peker, bu yüzden Marina’nın sahibi Mübariz Mansimov’u öldürtmek istediğini iddia etmişti.

ANIT MEZARI VAR

Salifov öldürüldükten sonra kendisine İstanbul-Büyükçekmece’de anıt mezar yapıldı. Salifov’un cenazesi sırasında mezarının başında çıkan kavgada silahlar konuştu. Aralarında husumet bulunan şahıslar mezar ziyaretinde karşılaştı. Silahların ateşlendiği kavgada, Ali Hasmiov başından vurularak öldürüldü.