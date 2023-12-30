Sefalet teklifi masa devirdi

MESS’in, işçi sendikalarına yaptığı yeni teklif masayı ikinci kez dağıttı. MESS, ilk 6 ay için yüzde 50’lik zam teklif etti ancak sendikalar reddetti. Birleşik Metal-İş Başkanı Atar, “İşçiyle alay ediyorlar, greve hazırız” dedi.

Dilan ESEN

Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), işçi sendikalarına yeni teklifte bulundu. Birleşik Metal-İş ile Türk Metal, MESS’in 1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere saat ücretlerine ilk 6 ay için daha önce yaptığı yüzde 35 zam teklifini yüzde 50' ye, sosyal haklara ilk yıl için daha önce yaptığı yüzde 65’lik zam teklifini ise yüzde 80' e çıkardığı teklifini reddetti. Özçelik-İş’ten ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

İŞÇİ SENDİKALARI TEPKİLİ

MESS, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasını kaldırmak başta olmak üzere, kazanılmış hakları geriye götürecek tekliflerinde ısrar etti. MESS’in teklifini kabul etmeyen Türk Metal ve Birleşik Metal-İş masadan ayrıldı.

Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, metal işçilerinin beklentisine yanıt vermekten çok uzak bu teklifi kabul etmedikleri aktarılırken “İşçiler haklı talep ve beklentilerine uygun yeni bir teklif beklediğimizi belirtmiştir. Bu teklif metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam etmesi demektir. Kabul edilebilir yeni bir teklif olmaması halinde, bu tekliflerin anlamı metal işçilerini greve davet etmektir. Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir” denildi.

Türk Metal’in açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı: “Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren talepleri, gerekse yapılan zam tekliflerinin kabul edilemez olması sebebi ile görüşmeyi sonlandırarak masadan kalkmıştır.”

GREVE DAVET

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, MESS’ten işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun yeni bir teklif beklediklerini ilettiklerini söyledi. Teklifle metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam edeceğini aktaran Atar, şöyle konuştu: “İşçilerin büyük bir zorluk içinde yaşadığı, yeniden ardı ardına mallara zam yapıldığı bir dönemde bu zam teklifi ile ortaya çıkacak ücretlerle yaşamak, en temel ihtiyaçları karşılamak mümkün değil. Greve sayılı günler kala, MESS’in vermiş olduğu yeni ücret zammı teklifi, 165 bin metal işçisinin ortalama ücretini asgari ücretinin yüzde 5 üzerine çıkarmaktadır. Bu teklif işçiyle alay etmektir. İşveren tarafından kabul edilebilir yeni bir teklif verilmemesi halinde, bu tekliflerin anlamı metal işçilerini greve davet etmektir. Süreç zaten greve doğru evrilmektedir. Arabulucu süresi bugün sona ermektedir. Arabulucunun raporunu Çalışma Bakanlığı’na vermesinin ardından, Bakanlık arabulucu raporunu Sendikamıza gönderecek ve raporun Sendikamıza ulaşması ile birlikte grev aşamasına geçilmiş olacaktır.”

Grev hazırlıklarına başladıklarını aktaran Atar, şu ifadeleri kullandı: “Mücadelemiz kesintisiz sürüyor. Eylemlerimizi bir yandan işyerlerinde, diğer yandan da kent meydanlarında sürdürüyoruz. Yeni yılın ilk günlerinde, çeşitli illerin alanlarında, meydanlarında metal işçileriyle buluşup taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. Artık sıra, metal işverenlerinde. İşverenler ellerini ceplerine atmalı ve ettikleri kârların en azından bir bölümünü işçilerle paylaşmalıdırlar. Yeterince kar ettiler. İşçilerin haklı taleplerini fazlasıyla karşılayacak paraları var. Bu nedenle, süreci daha fazla uzatmadan ve de kabul edilecek yeni tekliflerle gelmelerini bekliyoruz. Metal işçileri her türlü mücadeleye hazırdır ve haklarını alana kadar mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerdir.”