'Sefalete mahkûm edildik'

İTÜ Geliştirme Vakfı öğretmenleri, dayatılan sefalet ücretlerinin iyileştirmesini talep ederek, kalem bırakma eylemine başlayacaklarını duyurdu. Öğretmenler, bugün İTÜ kampüsü içinde basın açıklaması yapacak.

Haber Merkezi

Özel sektör öğretmenleri, enflasyon karşısında eriyen maaşları ile geçinemiyor. Bunun son örneği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları öğretmenlerinin yaşadıkları. Yoksulluk sınırının altında kalan maaşlarının iyileştirilmesi taleplerinin vakıf yöneticileri tarafından karşılık bulmaması üzerine eylem kararı alan öğretmenler, bugün saat 17.30'da İTÜ kampüsü içinde yer alan İTÜ GVO Kültürel A.Ş. önünde kalem bırakacak.

İTÜ GVO Öğretmenleri isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “İTÜ Geliştirme Vakfı yönetimi, iki yıldır sesini duyurmaya çalışan biz öğretmenlerin sesini duymamakta ısrar ediyor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğretmenleri olarak yoksulluk sınırının çok altında kalan maaşlarımızın iyileştirmesini ve diğer taleplerimizi iletmek üzere İTÜ GVO Kültürel A.Ş. binası önünde kalem bırakma eylemi gerçekleştirecek ve basın açıklamasında bulunacağız" denildi.

NEYİNİZE YETMİYOR

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi İTÜ GVO öğretmenleri BirGün’e konuştu. Öğretmenler, özetle şunları aktardı:

“İstediğimiz enflasyon karşısında hayatımızı idame ettireceğimiz bir maaştı. Ancak herhangi bir dönüş sağlanmadı. Temmuz ayındaki asgari ücret zammından sonra düzenleme yapacaklarını sözlü olarak ifade ettiler, öğretmenler de geri dönüş bekledi. Ancak herhangi bir ekstra ödenmedi, bazılarımız asgari ücretin altında kalan maaşlar aldık. Asgari ücretle yani yoksulluk sınırının yarısına çalıştırılıyoruz. Sessiz bir eylem gerçekleştirip, sesimizi yüksek çıkartacağız. Taleplerimiz yerine getirilene kadar hiçbir şekilde geri adım atmayı düşünmüyoruz. Hiçbir adım atılmazsa iş bırakmaya kadar gidebilir bu eylem."

SÖZÜNÜZÜ YERİNE GETİRİN

• Öğretmenlerin sesine kulak verin.

• Verilen sözleri yerine getirin.

• Öğretmenler olarak bu yaklaşım ve tutumu kabul etmiyoruz.

• Yoksulluk sınırının neredeyse yarısının altında kalan öğretmen maaşlarının acilen iyileştirilmesini talep ediyoruz.

• Öğretmenlere ekstra ödenmesi gereken nöbet ücretleri, ders doldurma ücretleri, resmi ve tatil günlerindeki mesai ücretleri gibi ek ücretlerin maaşlara yansıtılmasını istiyoruz.

• Öğretmen çocuklarına uygulanan burs sisteminin yeniden düzenlenmesini istiyoruz.

• Haklarımızı iade edin.