Şehir Tiyatroları’nda 20 oyun birden sahnelerde
Kültür Sanat Servisi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ocak ayının yeni haftasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.
Bu hafta tiyatroseverleri Sofokles’ten Euripides’e, Yiğit Sertdemir’den Bilgesu Erenus’a klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor. Oyunlardan bazıları şöyle: İfigenya, Kral Oidipus (Konuk Oyun), Godot Geldi, Geçit, Öldün, Duydun Mu?, Yaftalı Tabut, Ay, Carmela!, Fındıkkıran.
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