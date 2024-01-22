Şehir Tiyatroları’nda 20 oyun birden sahnelerde

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ocak ayının yeni haftasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Bu hafta tiyatroseverleri Sofokles’ten Euripides’e, Yiğit Sertdemir’den Bilgesu Erenus’a klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor. Oyunlardan bazıları şöyle: İfigenya, Kral Oidipus (Konuk Oyun), Godot Geldi, Geçit, Öldün, Duydun Mu?, Yaftalı Tabut, Ay, Carmela!, Fındıkkıran.