Şeker gibi özelleştirme

Kütahya Şeker Fabrikası’nı 23,8 milyon TL’ye devletten satın alan ve Kiler/Torunlar ortaklığının Ocak-Eylül 2023 dönemi kârı belli oldu. Fabrika, şirketlere dokuz ayda toplam 197,5 milyon TL’lik kâr getirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Kütahya Şeker Fabrikası, 2004 yılında 23 milyon 800 bin TL karşılığında Kiler/Torunlar ortaklığına satıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun'un sahibi olduğu Torunlar ile eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’e devredilen Kütahya Şeker Fabrikası, şirketlerin yüzünü güldürdü. Kütahya Şeker Fabrikası’nı 23 milyon 800 bin TL’ye satın alan şirketlerin fabrikadan elde fahiş kâr da “peşkeş” iddialarının haklılığını gözler önüne serdi.

Kiler/Torunlar ortaklığına ait Kütahya Şeker Fabrikası 2022 yılında 465 milyon 414 bin 620 TL’lik net dönem kârına imza attı. Şirketin 2023 yılının ocak-eylül dönemindeki net kârı ise kayıtlara, 197 milyon 593 bin 653 TL olarak geçti. Böylelikle, Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 2022 ile Eylül 2023 dönemini kapsayan 21 aylık net kârı, 609 milyon 77 bin 194 TL’ye ulaştı.

Kütahya Şeker Fabrikası’nın sermayeye kazandırdığı paralar, AKP döneminde satılan bazı şeker fabrikalarını akıllara getirdi. 2018 yılında satışı gerçekleştirilen bazı şeker fabrikaları ve satış bedelleri ise şöyle sıralandı:

• Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon TL, Doğuş Yiyecek İçecek.

• Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon TL, Tutgu Gıda.

• Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon TL, Doğuş Yiyecek İçecek.

• Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon TL, Kayseri Şeker A.Ş

• Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon TL, Alteks Tekstil.

• Alpullu Şeker Fabrikası: 150 milyon TL, Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.