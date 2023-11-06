Sel yine can aldı 3 ölü, 1 kayıp

Çarpık kentleşme, dere yatakları çevresinde yapılaşma, altyapısızlık ve plansızlık gibi nedenler her yağış sonrası benzer tablolara yol açıyor. Bu kez de Aydın Söke'de sağanak yağış 3 yurttaşın ölümüne neden oldu.

Haber Merkezi

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 3 kişi öldü. Kaybolduğu bildirilen 1 kişi için arama çalışması başlatıldı. Tarım alanları ile yollar sular altında kaldı, çok sayıda araç sele kapıldı. İzmir ve Balıkesir'de de sağanak nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı. İstanbul'da kent genelinde şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.

NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI

Aydın'da önceki gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Söke Demirçay Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile 18 yaşındaki Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille gece evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı. Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarıldı. 49 yaşındaki Ali Alptekin için de arama çalışması sürüyor. Güneyyaka Mahallesi'nde de sel sularına kapıldığı kaydedilen bir kişinin de arama çalışmaları da dün sürdü. Öğle saatlerinde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin 70 yaşındaki Nurten S.'ye ait olduğu tahmin ediliyor. İstanbul'da da Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Şişli, Kağıthane ve Beşiktaş'ta aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yurttaşlar yağıştan korunmak için metro istasyonuna sığındı.