Selahattin Demirtaş, Kobani Davası'nın karar duruşmasına katılmayacak

Kobani Davası'nda tutuklu yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çarşamba günü yapılacak karar duruşmasına katılmayacağı öne sürüldü.

18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar duruşması 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dahil tutuklu yargılanan siyasetçiler karar duruşmasına katılmamaya karar verdi.

DEM Parti Hukuk Komisyonu Eş Sözcüsü Sevda Çelik Özbingöl, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kobanê Davası’nın kamuoyunda ciddi bir hassasiyet oluşturduğunu biliyoruz. HDP Eş Genel Başkanları, MYK üyeleri ve Meclis’te siyaset yapan Kürt siyasetçilerinin içerisinde bulunduğu 108 kişinin yargılandığı bir dava ve 2014-2015 sürecinin rövanşı gibi, çünkü 2016 yılında eş genel başkanlarımızın ve siyasetçilerin tutuklanması ile startının verilmiş olması. Bu dosyanın kamuoyu vicdanını etkileyen en önemli olan kısmı hukuki değil, siyasi saiklerle hazırlanan bir dosya olmasıdır.”

Sincan 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak duruşmaya DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra DEM Parti MYK üyelerinin de katılması bekleniyor.