Selahattin Demirtaş'tan Başak Demirtaş açıklaması: Bütün bu süreçler birlikte yürütüldü

Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yapmayacağını açıklamasıyla ilgili mesaj iletti. Demirtaş, "Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür. Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Halkların Eşitllik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki ve Saruhan Oluç, 7 yıldan uzun zamandır Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti. Tiryaki ve Oluç, Demirtaş’ın mesajını paylaştı.

Mehmet Rüştü Tiryaki, Demirtaş ve Mızraklı'nın süreçleri yakından takip ettiğini belirtti. Tiryaki, Başak Demirtaş'ın adaylık başvurusu yapmayacağını açıklamasıyla ilgili Selahattin Demirtaş'ın şu mesajını iletti:

"Başak Hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin. Halkımız bize güvensin, ne yaptığımızı biliyoruz."

Saruhan Oluç ise Demirtaş'ın sözlerini ilettiğini belirterek, “Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok. Halkın kafasını karıştırmaya çalışanlara kimse pirim vermesin" dedi.