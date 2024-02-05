Şelale dondu

Haber Merkezi

Van'ın Muradiye ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden Muradiye Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü ilçede, kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen yurttaşlar kırağı düşen ağaçları, bembeyaz kar örtüsüyle oluşan manzarayı görüntüledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye çıktı.