Selen Gülün, 25 Şubat’ta Eskişehir’de sevenleri ile buluşacak

Türkiye’nin en önemli caz müzisyenleri arasında yer alan besteci ve piyanist Selen Gülün, 25 Şubat’ta Eskişehir’de sevenleri ile buluşacak.

Kültür Sanat 16.02.2024 23:41 Giriş: 16.02.2024 23:41

Güncelleme: 16.02.2024 23:44 Kaynak: iHA

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Türkiye müzik tarihinde kendine yer edinmiş sanatçı Selen Gülün, 25 Şubat’ta Eskişehir Opus XI’a konuk oluyor. Müzisyenin özgür doğaçlamalardan çağdaş müzik edebiyatına uzanan sürprizli bir program seslendireceği konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Avustralya’dan Japonya’ya, İtalya’dan Kamboçya’ya kadar birçok farklı ülkedeki solo konserlerinde önceden planlama yapmadan salondaki izlenimlerini o sırada oluşturduğu anlık programla izleyicilerle paylaşan Selen Gülün, bu konserde de aynı geleneğin peşinde kendi parçalarından standartlara uzandığı repertuarla Eskişehirli müzikseverlere caz keyfi yaşatacak. Selen Gülün'ün caz orkestrası albümü 'Blue Band' dinleyicilerle buluştu