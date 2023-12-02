Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'ya bir soruşturma daha

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra hakkında bir soruşturma daha açıldı.

Dilan Polat'ın "şampiyonlar ligi" notuyla paylaştığı fotoğraftaki fenomenler ve güzellik merkezi sahiplerinin mal varlıklarına el konulması gündemdeyken, bir başka güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra hakkında da önemli bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Murat Ağırel, bu sabah saatlerinde Ciğerci ve Çıra hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaşmıştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Nişantaşı’nda oturduğu belirtilen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi tarafından başlatılan soruşturmanın, diğer fenomenlerle ilgili Anadolu Adliyesi’nce başlatılan soruşturmayla birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz net değil.

Öte yandan, mal varlıklarıyla ilgili henüz bir çalışma olmadığı öğrenildi.