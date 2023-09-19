Selin vurduğu Libya'da halk sokakta: Derne Belediye Başkanı'nın evi ateşe verildi

Libya'da meydana gelen sel felaketinde on binlerce insan yaşamını yitirdi. En ağır yıkımın yaşandığı Derne'de alınmayan önlemler nedeniyle sokağa inan halk, kentin belediye başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin evini ateşe verdi.

Libya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen kasırga ve sel felaketleri nedeniyle resmî açıklamalara göre toplam 11 bin 300 kişi hayatını kaybederken on binden fazla insan kayboldu. Felaketlerden en ağır şekilde etkilenen şehirlerden Derne'de yaşayan halk, önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Sokağa inerek protestolar düzenleyen Derne halkı, Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin evini ateşe verdi.

Protestocular, doğudaki parlamentonun başkanı Aguila Saleh'i de hedef alarak “Aguila seni istemiyoruz” sloganları attı.

BAZI CENAZELER TANINMAYACAK HALDE

Libya'da selde kaybolan onlarca insanı arama-kurtarma çalışmaları devam ederken cansız bedenlerin kimliklendirme işlemleri de sürüyor. BBC Türkçe'nin haberine göre bazı cenazeleri tespit etmek oldukça zor ve uzmanlar cenazeleri elleriyle inceleyerek tanımlayıcı işaretler arıyor ve DNA örneği alıyor.

SELLERİN ALTYAPI MALİYETİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunda selden etkilenen bölgelerde altyapının yüzde 70'inin, eğitim kurumlarının yüzde 95'inin hasar gördüğünü duyurdu. 6'sı Derne'de, 5'i de doğudaki kentlerde olmak üzere 11 köprü yıkıldı. Resmî açıklamalara göre doğudaki kent ve köylerdeki yer altı su borularının yüzde 80'i tahrip olurken yolların da yüzde 50'si zarar gördü.

UBH Eğitim Bakanı Musa Mugaryif, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, selden etkilenen bölgelerde eğitim kurumlarının yüzde 95'inin zarar gördüğünü söyledi.