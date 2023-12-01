Sendika düşmanlığı tekstil sektörünü sardı!

Tekstil sektöründe emekçilerin sendikalı olma mücadelesi sürüyor. Diyarbakır’da TEKSİF Sendikası’na üye olan işçiler, işten çıkarıldı. Urfa’da ise Öztak Tekstil’de çalışan emekçilerin başlattığı direniş devam ediyor.

Aycan KARADAĞ

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Lufian Tekstil’de işçiler, sendikalı olması sonrası işten çıkarıldı. Yaklaşık 450 kişinin çalıştığı fabrikada, geçtiğimiz aylarda 200 işçi, Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası'na (TEKSİF) üye oldu. Fabrika yönetimi bu durum sonrası ‘küçülme’ bahanesiyle 8 işçinin işine son verdi. İşverenin şimdi de fabrikadaki diğer sendikalı işçileri yine ‘küçülme’ bahanesiyle işten çıkaracağı öğrenildi.

İşten çıkarılan Hamdullah Ensari, “1 yıldan fazladır fabrikada çalışıyordum. Şartlarımız iyi değildi. Çalışma koşulları günden güne kötüye gidiyordu. 2-3 ay önce sendikaya üye oldum. Daha iyi şartlarda çalışmak için, işçilerin birlik olması gerektiğini düşündüm. Sendikaya üye olduktan kısa bir süre sonra işten çıkarıldık. Küçülme bahanesi sundular. Ama patronlar sendikaya üye olmamızdan rahatsızlardı. Bunu farklı farklı bize ifade ediyorlardı. Biz Anayasa’da olan hakkımızı kullandık. Sendikalı olduk. Sendikalı olmak suç değil. Ama sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık. Şimdi işsizim. Kışın ortasında işsiz kaldım. Yeni çocuğum oldu. Bu reva mı? Evimi geçindirmek zorundayım. Bunu düşünen yok. Bunu hak etmiyoruz. İşimi geri istiyorum” diye konuştu.

PATRONLAR KORKUYOR

İşten çıkarılan işçilerden Sezgin Danış ise, “Ben fabrikaya ilk girenlerdenim. Küçülme varsa en son giren işçiler çıkar. Burada küçülme işin kılıfı. Patronlar sendikadan korkuyorlar. İşçinin birlik olmasını istemiyorlar. Küçülmeye gitme işi tamamen bahane. Kışın ortasında işsiz kaldık. Şimdi diğer sendikalı işçileri de çıkarmak istiyorlar. Bu bizi yıldıramayacak. Mücadele edeceğiz. Konu mahkemeye de taşınacak. Sendika hakkımız” ifadelerini kullandı.

DİRENİŞ SÜRÜYOR

Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Özak Tekstil’de de işçilerin mücadelesi sürüyor. 700 işçinin çalıştığı Özak Tekstil’de işçiler fabrika önünde direnişe geçti. 6 senedir fabrikada örgütlü Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş’ten istifa eden işçiler, Birleşik Tekstil Dokuma İşçileri Sendikası’nda (BİRTEK-SEN) örgütlenmeye karar verdi. İşçilerin sendika değiştirmesinin ardından fabrika baskıya başladı ve bir kadın işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine Özak Tekstil’de işçiler fabrika içinde topluca direnişe başladı. Direnişin dördüncü gününde fabrika önüne gelen işçiler, jandarmayla karşılaştı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, “Valilik, bir patronun isteğiyle direnişimize yasak koymaya çalışıyor. Urfa’da demokratik haklar rafa kaldırılmaya çalışıyor. Bu kararı kabul etmiyoruz. Baskılar, gözaltılar bizi yıldıramayacak. Haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. İşçilerin sendika hakkı engellenemez” diye konuştu.