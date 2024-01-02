Sendika düşmanlığına protesto

Emek Servisi

Nakliyat İş Sendikası, Doğuş Holding’in işletmelerinden Tüvtürk’te sendikayı tasfiye etme girişimlerini protesto etti.

Nakliyat İş Sendikası dün Doğuş Holding'in ortağı olduğu Galataport AVM ve Etiler Nusr-Et önünde eylemler düzenledi. Eylemlerde konuşan ve Tüvtürk'teki sendikal süreci anlatan Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "5 dönem toplu iş sözleşmesi yaptığımız işletmede sendikamızın işkolu baraj altı kalmasıyla işveren mahkeme kararıyla aldığımız ihtiyati tedbir kararı ile aldığımız yetkiye itiraz etti. Bu süreçte örgütlülüğümüz dağıtmak için işyerine sarı sendikalarla işbirliği içerisine girdi. Örgütlülüğümüzü tasfiye etme girişimlerinde bulundu ancak başaramadı. Sendikamızın baraj sorunun kalmasıyla birlikte yeniden aldığımız çoğunluk tespitine itiraz etti. Bununla da yetinmeyerek sendikamızın işkolu barajına da itiraz etti. Bu itiraz tamamen keyfi ve süreci uzatmaya yöneliktir" dedi. Tüvtürk CEO'su Kemal Ören açıktan sendika düşmanlığı yaparak işçileri sendikadan istifa etmeye zorladığını kaydeden Küçükosmanoğlu, "Örgütlülüğü bitirmek için her türlü yola başvuruyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Tüvtürk İşletmesinin işçilerin anayasal ve yasal hakkına ve sendika tercihlerine saygılı olmasını istiyoruz. İşçilerin anayasal ve sendika tercihine saygı gösterene kadar Doğuş Holdingin ortak olduğu ve bağlı işletmelerinin tamamı eylem ve mücadele alanımızdır" ifadelerini kullandı.

Nusr-Et önünde ki eylemde işçiler kapı önüne tuz döktü.