Yeni yıl öncesi işsiz bırakılan 72 işçiden hastane önünde protesto

Usulsüz ihaleyle yeni yıl öncesi işsiz bırakılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanesi'nde Antıp A.Ş. çalışanı 72 işçi, hastane önünde protesto düzenledi.

HABER MERKEZİ

Usulsüz ihaleyle şirket değişimi sonrası işsiz bırakılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanesi'nde Antıp A.Ş. çalışanı 72 işçi, yılın son gününde hastane önünde protesto düzenledi.

"Tazminat hakkımızı söke söke alacağız", "Direne direne kazanacağız" pankartları taşıyan işçiler, yaklaşık 1 saat boyunca üniversite yönetiminin kararını protesto etti.

İşçilerin okuduğu açıklamada yeni yıl öncesi işsiz bırakıldıkları vurgulanırken, "Çalışan 72 arkadaşımızın her biri mesleki anlamda donanımlıdır" denildi.

Bazı işçilerin özel hayatında yaşadığı sorunlara da dikkat çekilirken tazminat haklarının da gasp edildiği belirtildi.

Üniversite rektörüne de seslenen işçiler, "2024'e işsiz girmek istemiyoruz. Sayın rektörümüzü ihaleyle devri yapılan birimlerde işlerin devam etmesi için duyarlı olmaya çağırıyoruz" dediler.

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina ve Cebeci Hastanesi'nde Antıp A.Ş. çalışanı 72 işçi, usulsüz ihaleyle şirket değişimi sonrası 2023'ün son günlerinde işsiz bırakılmışlardı. Rektörle görüşerek işlerini geri kazanmak için protestoya başlayan işçilere rektörlük hâlâ randevu vermedi.