Sendika hakkı için ‘tuzlu’ eylem

Emek Servisi

Nakliyat İş Sendikası, Doğuş Holding’in işletmelerinden Tüvtürk’te sendikayı tasfiye etme girişimlerini ‘tuzlu’ eylem yaparak protesto etti.

Nakliyat İş Sendikası dün Doğuş Holding’in ortağı olduğu Galataport AVM ve Etiler Nusr-Et önünde eylemler düzenledi. Eylemlerde konuşan ve Tüvtürk’teki sendikal süreci anlatan Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "5 dönem toplu iş sözleşmesi yaptığımız işletmede sendikamızın işkolu baraj altı kalmasıyla işveren mahkeme kararıyla aldığımız ihtiyati tedbir kararı ile aldığımız yetkiye itiraz etti. Bu süreçte örgütlülüğümüz dağıtmak için işyerine sarı sendikalarla işbirliği içerisine girdi. Örgütlülüğümüzü tasfiye etme girişimlerinde bulundu ancak başaramadı. Çoğunluk tespitine sendikamızın işkolu barajına da itiraz etti. Bu itiraz tamamen keyfi ve süreci uzatmaya yöneliktir" dedi. Tüvtürk CES’su Kemal Ören’in işçileri sendikadan istifa etmeye zorladığını savunan Küçükosmanoğlu, "İşçilerin anayasal ve sendika tercihine saygı gösterene kadar Doğuş Holdingin ortak olduğu ve bağlı işletmelerinin tamamı eylem ve mücadele alanımızdır" ifadelerini kullandı. Galaport AVM önünde ki basın açıklamasının ardından içeriye giren işçiler "Sendika Düşmanı Galataport", “Tüvtürk İstanbul’da sendika düşmanlığına son” sloganları attı. Nusr-Et önündeki eylemde işçiler kapı önüne tuz döktü.