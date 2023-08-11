Sendikadan sosyal medyadaki 'akaryakıta zam' haberlerine dava

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'akaryakıta zam' şeklinde paylaşılan haberlerin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kaos oluşturma, fiyatları etkileme' iddialarıyla dava açtı.

Sosyal medyada paylaşılan gerçek olmayan 'akaryakıta zam' haberlerine ilişkin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kaos oluşturma, fiyatları etkileme' suçlamalarıyla dava açıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geçtiğimiz günlerde, akaryakıt fiyatlarına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Sendikanın dava dilekçesinde özellikle bazı haberlere dikkat çekildi. Sosyal medyada, ‘Benzinin litre fiyatı İstanbul’da 45,34-TL oldu’, ‘Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, benzin ve motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 9 TL ÖTV artırımına gidildi’, ‘Benzine 3, motorine 4 lira zam’ şeklindeki paylaşımların gerçeğe aykırı olduğu vurgulandığı dilekçede, bu tür yayınların “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “fiyatları etkileme” suçlarının tüm unsurlarını taşıdığı belirtildi.

Dilekçede, yurttaşların yapılan fiyat paylaşımlarının gerçek olduğuna güvenerek yorum yapmasının ise, aynı paylaşım veya haber altında farklı fikirdeki vatandaşlar arasında kaos ve polemiğe sebebiyet verdiğini, vatandaşlar arasında gerçek olmayan bir haber veya paylaşımla ilgili olarak kamu düzeni ve barışının bozulmasının amaçlandığı belirtildi.