Sendikalaşmak isteyen Işıl Tekstil çalışanlarına patron baskısı: Yetkililer suç işliyor!

Öz İplik İş Sendikası, Çorlu’da faaliyet gösteren Işıl Tekstil'in sendikalaşmak isteyen çalışanlarına engel olduğunu açıkladı. Yetkililere çağrı yapan sendika, "Çalışanların sendika sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin" dedi.

Çorlu’da faaliyet gösteren Işıl Tekstil çalışanlarının sendikalaşma girişiminin, Işıl Tekstil yetkilileri tarafından engellenmek istediği iddia edildi.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan Öz İplik İş Sendikası, işçilerin sendikalaşma mücadelesinin işverenlerce ihlal edildiğine vurgu yaparak, "İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapılmıştır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellenmiştir" açıklamasında bulundu.

Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmanın anayasal hak olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Sendikalaşmayı engellemek suçtur. İşçiler burada sendikamıza üye olmak istiyor" denildi.

Işıl Tekstil yetkililerini baskıcı tutumlarından vazgeçmeye çağıran Öz İplik İş Sendikası, açıklamasında, "Çalışanların sendika sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı gösterin" denildi.