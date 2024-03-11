Şener Şen'den, Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde fotoğraf talebine tepki

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Usta oyuncu Şener Şen, cenaze töreninde fotoğraf çektirmek isteyenlere "Gidin yahu" diye tepki gösterdi.

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Levent'teki Afet Yolal Camisi'ndeki törende taziyeleri sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu ile Sibel Aybar kabul etti.

Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kerem Alışık, Şener Şen ve Müjdat Gezen ile sinema ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Cenaze namazının ardından alkışlarla uğurlanan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

ŞENER ŞEN'DEN TEPKİ

Cenaze töreninde bazı kişiler, usta oyuncu Şener Şen ile fotoğraf çektirmek istedi.

Şeni fotoğraf çektirme taleplerine "Gidin yahu!" diyerek tepki gösterdi.