Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, "Herkes seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Başka bir adamdı, sonuna kadar muhteşem bir adamdı" dedi.

Usta sanatçı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Levent'teki Afet Yolal Camisi'ndeki törende taziyeleri sanatçının kızları Deniz Yıldızoğlu ile Sibel Aybar kabul etti.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi Suna Yıldızoğlu, sinemada bir neslin değiştiğini ve Kayhan Yıldızoğlu'nun yerini dolduracak kimsenin kalmadığını söyledi.

Kaybı için üzüntü duyduğunu dile getiren Yıldızoğlu, "O adamlara ihtiyacımız var ama hayat, ömür yetmiyor. Herkes seviyordu. Onu sevmeyen yoktu. Başka bir adamdı, sonuna kadar muhteşem bir adamdı" dedi.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Oyuncu Meltem Cumbul ise ablasının arkadaşı olması nedeniyle küçük yaşından itibaren tanıdığı Yıldızoğlu'nun nezaketli ve kibar bir insan olduğunu belirterek, "Hem çok iyi bir oyuncu hem çok iyi bir insandı. Bir tane Kayhan Yıldızoğlu var, başka da gelmez" diye konuştu.

Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kerem Alışık, Şener Şen ve Müjdat Gezen ile sinema ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Cenaze namazının ardından alkışlarla uğurlanan Yıldızoğlu'nun cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.