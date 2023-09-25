Şentop, Soylu ile görüşmüştü: ‘Mafyadan maaşlı siyasetçi’ye dair bilgi yokmuş!

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının ardından Peker’den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi bulunduğunu açıklayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iddiasına dair Meclis Başkanlığı’nın elinde bilgi olmadığı ortaya çıktı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker’den aylık 10 bin dolar alan siyasetçi” iddiasına dair sorulan soruya, ellerinde bilgi olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Oysa önceki Meclis Başkanı Mustafa Şentop, iddiaların ardından Soylu ile görüşme gerçekleştirmişti.

Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bu sabah TBMM'de bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte Kurtulmuş’a, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği, Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu da soruldu.

Kurtulmuş, soruya verdiği yanıtta Meclis Başkanlığı’nın elinde bu konuda bir bilgi bulunmadığını söyledi:

"Ben de sizin gibi bu milletvekilinin kim olduğunu bilmiyorum. Ortada söylenmiş bir söz var. Bu söz eğer söylenmişse bunun gündeme getirilmesi, gerekçelerinin ifade edilmesi gerekir. Meclis Başkanlığının elinde bu milletvekilinin kim olduğu ve bu iddiayla ilgili delillerin ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir."

Kurtulmuş’un bu yanıtı, konunun gündeme geldiği dönem Meclis Başkanı olan Mustafa şentop ile Süleyman Soylu’nun yaptığı görüşmenin, yazılı biçimde kayıt altına alınmadığına işaret etti.