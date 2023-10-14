Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali

Mahir KANAAT

Yenikapı Etkinlik Alanı, bugün ve yarın Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalde, türkülere hayat veren 28 ayrı sanatçı sahne alacak. Söyleşi ve paneller yapılacak.

Film ve belgesel gösterimlerinin yanı sıra özel sergiler düzenlenecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, ikinci gününde festival alanında olacak.

Festivale katılmak isteyenler ‘İstanbul Senin’ uygulaması üzerinden ücretsiz biletlerini temin edebilecek.

28 USTA SANATÇI SAHNEDE

Festivalde; Ahmet Aslan, Mikail Aslan, Cengiz Özkan, Dertli Divani, Erkan Oğur & Hakkı Demircioğlu, Ender Balkır, Güler Duman, Gülten Benli, Hüseyin & Ali Rıza Albayrak, Hüseyin Turan & Belkıs Akkale, Kardeş Türküler, Kutsal Evcimen, Mercan Erzincan, Metin & Kemal Kahraman, Miraz, Muharrem Temiz, Mustafa Özarslan, Özgür Polat & Mahir Kutlutürk, Sevcan Orhan, Taner Akyol, Tolga Sağ, Tuncay Balcı ve Yılmaz Çelik, şarkı ve türküleriyle İstanbullularla buluşacak.