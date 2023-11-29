Serdal Delibal'ın mücadelesi 13. gününde

ODTÜ yemekhanesinde 20 yıldır çalışan Serdal Delibal'ın hırsızlık bahanesiyle "kod 46"ya tabi tutularak işten çıkarılması protesto edildi.

ODTÜ yemekhanesinde 20 yıldır çalışan Serdal Delibal'ın hırsızlık bahanesiyle "kod 46"ya tabi tutularak işten çıkarılması protesto edildi.

Kütüphane önünde öğrencilerle birlikte açıklama yapan Serdal Delibal, haksız şekilde işten çıkarıldığını vurguladı. Delibal, şöyle konuştu: "Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bizim amacımız işimizi geri kazanmak. Siz değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin desteğiyle, çok güzel yerlere geldik. İmza kampanyamız devam ediyor."

Delibal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim meydanımız burası. İdarecilere yine söylüyoruz, meydanımıza buyursunlar gelsinler, bize atılan iftirayı herkesin gözü önünde açıklasınlar. Ben işimi istiyorum. Mücadeleme devam edeceğim."