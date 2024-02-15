Serdar Ortaç, küfürler yağdırdığı Tarkan'dan özür diledi

Popçu Serdar Ortaç, Tiktok yayınında küfürler yağdırdığı müzisyen Tarkan'dan özür diledi ve "Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum" açıklamasını yaptı.

Magazin ünlüsü Serdar Ortaç, Tiktok yayınında küfürler yağdırdığı müzisyen Tarkan'dan özür diledi.

Ortaç, İstinye'deki evinden çıkarken görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarının soruları yanıtlayan Ortaç, Tarkan'a ettiği küfürler hakkında açıklama yaptı.

Olayı hatırlamadığını belirten Ortaç, "Çok alkollüydüm ağabey. İlaç da kullanıyorum ben. İlacın üstüne de alkol alınca kötü olmuşum. İntihar etmişim yani" dedi.

"Sosyal medyamı kapatmışlar zaten" diyen Ortaç, şunları söyledi: "Kalıcı kapatıldı yazıyor TikTok hesabımda. Herkes ne yaptın sen diyor. Seyrederek canımı sıkmak istemiyorum. Özür dilerim ondan da. Hiç bir şey hatırlamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Serdar Ortaç, Tiktok yayınında CHP'lilere ve müzisyen Tarkan'a küfürler yağdırmıştı.

Kendisine mesaj yazan kullanıcılara sinirlenen Ortaç, "Hepiniz CHP'lisiniz i...ler" diyerek küfür etmişti.

Ortaç, bir kullanıcının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olmasından bahsetmesi üzerine "Ya s.... Tarkan'ı ya" diyerek yine küfür etmişti.